Интим сити, всё про сайт intimcity  

22.07.2018 13:51

Intimcity - самый популярный сайт где находятся интим знакомства в Москве. Все элитные проститутки Москвы, а так же, не очень 🙂 , вообщем на интимсити молодые, старые, дешёвые, дорогие жрицы любви размещают рекламу.

На сколько мне известно, есть на интим сити форум. Все девушки у которых есть анкеты могут там между собой общаться.

Ближайшим достойным аналогом для intim city, по моему мнению является dosug.cz. Не уверена как сейчас, но ранее 2-3 года назад, многие индивидуалки Москвы размещали там тоже рекламу.