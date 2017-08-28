Как стать эскортницей

Форумы
Россия | обсуждение
Россия
Сайты в РФ
Интим сити, всё про...
 
Notifications
Clear all

Интим сити, всё про сайт intimcity  

Страница 1 / 2
    Последнее сообщение
  RSS

admin
 admin
(@admin)
Admin
Зарегистрирован: 3 года назад
Сообщения: 98
22.07.2018 13:51  

Intimcity - самый популярный сайт где находятся интим знакомства в Москве. Все элитные проститутки Москвы, а так же, не очень  🙂 , вообщем на интимсити молодые, старые, дешёвые, дорогие жрицы любви размещают рекламу.

На сколько мне известно, есть на интим сити форум. Все девушки у которых есть анкеты могут там между собой общаться.

Ближайшим достойным аналогом для intim city, по моему мнению является dosug.cz. Не уверена как сейчас, но ранее 2-3 года назад, многие индивидуалки Москвы размещали там тоже рекламу.

Самое важное что необходимо знать каждому про интимсити нл и intimcity com

This topic was modified 2 года назад by admin
This topic was modified 1 год назад 2 times by Kira
This topic was modified 1 год назад 5 times by admin
This topic was modified 6 дней назад by admin

Цитата
Тэги темы
intimcity интимсити эскорт сайт
admin
 admin
(@admin)
Admin
Зарегистрирован: 3 года назад
Сообщения: 98
28.08.2017 23:57  

Популярный портал ИНТИМСИТИ где элитные индивидуалки Москвы, Питера, другие города России размещают рекламу. Насколько понимаю интим сити это лучшее что сейчас существует в РФ. Как я вижу сайт очень популярен и  у него много посетителей.

Я не особо специалиазируюсь на рекламных сайтах России. Но на слуху в Москве, Питере, это интим сити (intimcity.nl, intimcity.com итд). Из-за специфики и нелегального положения тематических сайтов, на которых ставят анкеты проститутки Москвы. Эти сайты теперь регулярно блочат, так что зеркал и двойников у них сейчас будет много.


ОтветитьЦитата

Проверенные проститутки Москвы предлагают интим услуги

Kira
 Kira
(@kira)
Moderator
Зарегистрирован: 3 года назад
Сообщения: 189
19.11.2017 23:43  

Я то думаю чего в эту тему так много посещений.) Сегодня хотела зайти на интим сити анкету поставить. В поиске забила «интимсити», а здесь Russpuss. Мне лично этот интим сити нравится тем что здесь не надо вечность модератора ждать. Еще и модераторы, вроде не модераторы сайта, а как минимум акционеры газпром :-) . Это так можно анкеты добавлять здесь будет). )) мужчинки то заходят) :-)

Судя по этим двум темам:

  1. https://www.russpuss.ru/sait_ru/prostitutki-telegramm/
  2. https://www.russpuss.ru/sait_ru/znakomstva-v-telegramm/

Многие обычные начинающие индивидуалки перешли в телегу. Думаю тренд начался после того как журналисты про рынок шкур в телеграмм рассказали. После этого там начали многие искать девочек.


ОтветитьЦитата
Kira
 Kira
(@kira)
Moderator
Зарегистрирован: 3 года назад
Сообщения: 189
21.11.2017 19:41  

Нет ))) ты что как ты мог подумать про меня такое))). Что бы я предлагала интим услуги в Москве.)) я давно на пенсии) только по любви))

Видели по телевизору передачу сняли где найти элитных проституток в Москве. Репортёры в сюжете сняли Олесю Малибу и много другого интересного. И снимали на интимсити.


ОтветитьЦитата

Проверенные проститутки Москвы предлагают интим услуги

Anka
 Anka
(@anka)
Trusted Member
Зарегистрирован: 2 года назад
Сообщения: 93
15.11.2018 16:23  

Не могу понять здесь можно клиентов искать в группе комсомолка https://shpargalka.work/group/komsomolka-ru/ или только работу предлагают?


ОтветитьЦитата
Tira
 Tira
(@tira)
Active Member
Зарегистрирован: 2 года назад
Сообщения: 19
19.01.2019 03:21  

Я немного запуталась, помогите разобраться... Оказываеться есть два разных интим сити. Точнее визуально они одинаковы, но создатели разные.

  1. http://i.intimcity.com
  2. http://i.intimcity.nl

Какой из них лучше для рекламы? Где клиентов будет больше, подскажите пожалуйста.


ОтветитьЦитата

Проверенные проститутки Москвы предлагают интим услуги

alberta
 alberta
(@alberta)
Trusted Member
Зарегистрирован: 2 года назад
Сообщения: 57
19.01.2019 11:21  

Почём на них реклама интересно... Не могу найти прейскурант). На .nl так ваще написано:

Все анкеты публикуются бесплатно и без предварительной проверки. Администрация сайта анкет не размещает, ответственности за их содержание не несёт.

Но что то слабо вериться что там реклама бесплатная.


ОтветитьЦитата
Kira
 Kira
(@kira)
Moderator
Зарегистрирован: 3 года назад
Сообщения: 189
21.01.2019 01:11  
От: Anka

Не могу понять здесь можно клиентов искать  https://t.me/komsomolka_ru или только работу предлагают?

Судя по всему там тоже разные студентки ищут знакомства в Москве ) пример 

https://t.me/komsomolka_ru/539  


ОтветитьЦитата

Проверенные проститутки Москвы предлагают интим услуги

vesta
 vesta
(@vesta)
Active Member
Зарегистрирован: 2 года назад
Сообщения: 16
22.01.2019 14:54  

Ага там даже девственность продают )  https://t.me/escort_rabota/9247   😀 


ОтветитьЦитата
Сергей
 Сергей
(@serik)
New Member
Зарегистрирован: 1 год назад
Сообщения: 1
07.02.2019 00:42  
От: Kira
От: Anka

Не могу понять здесь можно клиентов искать  https://t.me/komsomolka_ru или только работу предлагают?

Судя по всему там тоже разные студентки ищут знакомства в Москве ) пример 

https://t.me/komsomolka_ru/539  

Спасибо Вам за полезную группу. Плюс в том что там и вправду можно найти молодых неопытных проституток в Москве. Но на данный момент выбор не очень большой, это минус. Возможно подскажите на каких ещё сайтах девушки предлагают интим услуги в Москве? Я просто из Минска, не очень знаю местные порталы. Заранее спасибо.


ОтветитьЦитата

Проверенные проститутки Москвы предлагают интим услуги

Kira
 Kira
(@kira)
Moderator
Зарегистрирован: 3 года назад
Сообщения: 189
07.02.2019 00:48  

@serik Все сайты на которых индивидуалки Москвы и других городов России ставят анкеты перечислены на форуме здесь:  https://www.russpuss.ru/sait_ru/ не стоит благодарить.  🙂 


ОтветитьЦитата
Kira
 Kira
(@kira)
Moderator
Зарегистрирован: 3 года назад
Сообщения: 189
07.02.2019 09:44  

@tira быстро зайти на intimcity com в обход блокировки у меня не очень получилось.) Мне показывает некую ошибку 500. А вот на интимсити нл зайти получилось без проблем. Вот как он выглядит.

Лучшие проститутки Москвы на интимсити нл


ОтветитьЦитата

Проверенные проститутки Москвы предлагают интим услуги

Tira
 Tira
(@tira)
Active Member
Зарегистрирован: 2 года назад
Сообщения: 19
07.02.2019 14:48  

Не совсем поняла юмор про бесплатную рекламу на сайте...

Бесплатные знакомства на intimcity.nl


ОтветитьЦитата
Antonholo
 Antonholo
(@antonholo)
Active Member
Зарегистрирован: 1 год назад
Сообщения: 8
09.02.2019 19:09  

Всем добрый день. Извиняюсь за то что, возможно, перепутал ветку, админ может перенести куда он считает нужным. 

Ближе к делу: Я планирую открыть свой сайт-каталог с эскорт моделями. Саму структуру рынка знаю  хорошо, руководил и организовывал работу своего салона. Сайт в плане сделать хороший, крупный и дорогой. Своего рода интернет-портал с кучей возможностей, такими как оплата по безналу, вызов такси, бронь отелей и тд. Так же у каждой модели будет личный кабинет где можно будет проследить сколько времени она отработала, сколько часов, сколько получила и тд. Короче что-то типа убера, контакта и интимсити в одном) Я хочу сделать всероссийский ресурс с адекватными моделями и клиентами, денег на это не жалею да и рекламную компанию планирую запустить грандиозную. Цель написания данного сообщения в следующем - мне интересно ваше мнение насчет того какой функционал вы бы хотели видеть. Что нужно, что нет. Спасибо за внимание. 


ОтветитьЦитата

Проверенные проститутки Москвы предлагают интим услуги

Kira
 Kira
(@kira)
Moderator
Зарегистрирован: 3 года назад
Сообщения: 189
09.02.2019 19:09  

Если у Вас имеется опыт агенства значит ты сам должен отчётливо понимать что нужно чтоб бы сайт был рабочим и на него ходили мальчики и добавлялись девочки. По этому терзают смутные сомнения о опыте организации эскорт бизнеса и в принципе понимаете что такое эскорт работа.

Так же подпитывает эту мысль тот факт что Вы собрались так уверено переплюнуть итимсить... Полагаю агенты работающие в Москве поняли на сколько не простой этот сайт). Кроме того рекламное продвижение такого ресурса требует команду матёрых профессионалов имеющих за плечами не один успешный проект в столицах других стран. Кроме драгоценных знаний Вам ещё потребуется колоссальные финансы. 

И даже при наличии вышеупомянутых факторов, я почему то дико убеждена что у команды того сайта имееються ещё пара козырей в рукаве о которых я полагаю Вы не догадываетесь. 

Решать конечно Вам, не стану отговаривать, но исходя из мыслей которые я прочла в первом Сообщении это гиблое дело в Вашем случае.


ОтветитьЦитата
Antonholo
 Antonholo
(@antonholo)
Active Member
Зарегистрирован: 1 год назад
Сообщения: 8
09.02.2019 19:09  

С интимсити не работал, так как вел деятельность в Питере а не в Москве. Но сам сайт знаю довольно хорошо 


ОтветитьЦитата

Проверенные проститутки Москвы предлагают интим услуги

Kira
 Kira
(@kira)
Moderator
Зарегистрирован: 3 года назад
Сообщения: 189
09.02.2019 19:09  

@antonholo Какие сайты в Питере рулят? Если не секрет поделитесь опытом.


ОтветитьЦитата
Antonholo
 Antonholo
(@antonholo)
Active Member
Зарегистрирован: 1 год назад
Сообщения: 8
09.02.2019 19:09  

Раньше досуг цз (бывший досуг ру), амур очень хорошо работает, если знать как правильно с ним работать, секскомпас, интиматлас, и, конечно, русдосуг. Так же я размещался в Яндекс директе и Гугл эдвордс, с них очень много приходило. Как сейчас не знаю, два с лишним года как ушел из этой сферы. 


ОтветитьЦитата

Проверенные проститутки Москвы предлагают интим услуги

Anka
 Anka
(@anka)
Trusted Member
Зарегистрирован: 2 года назад
Сообщения: 93
09.02.2019 19:09  

Мне кажется Вы человек которому скучно. Потому что, даже конкретную цель перед собой не поставили. Вам надо всё и сразу, в одну кучу напихать всё что прежде изобрело человечество. С какой целью вышеперечисленные услуги добавлять?

Добавили бы еще ко всему курсы по вышиванию крестиком. И компьютерную игру «супер Марио», на «Dandy» в раннем детстве мне доводилось играть. Вдруг мне понадобится чтобы моё величество куда-то отвезли, есть Yandex Taxi, как вариант. Для бронирования гостиницы ничего лучше чем booking.com ничего не встречала. А зачем всё подряд запихивать в одно место, моё воображение отказывается это воспринимать.

Что в первую очередь надо от рекламного ресурса.

  1. Девочкам — клиенты.
  2. Мужикам — секс.
  3. Понятность в использовании.

Проще говоря, эскорт сайт должен быть простой и надёжный как наган. Для начала, создайте хотя бы этот минимум. Потом от Вас требуется сотворить чудо. В буквальном смысле слова. Нужно найти решение как заставить посетителей ходить именно к Вам. Сейчас этих площадок миллионы, на любой вкус и цвет. А Вам предстоит выделиться среди всех остальных и заинтересовать людей.

Как только справитесь с этой задачей, приступайте к реализации следующих идей.

Удачи. 😉 


Kira нравиться
ОтветитьЦитата
Antonholo
 Antonholo
(@antonholo)
Active Member
Зарегистрирован: 1 год назад
Сообщения: 8
09.02.2019 19:09  

Принял, интересно. Обязательно учту. Минимализм и простота в использовании


ОтветитьЦитата

Проверенные проститутки Москвы предлагают интим услуги

Страница 1 / 2
  All forum topics
  Previous Topic
Next Topic  
Related Topics
Тэги темы:  intimcity (1), интимсити (1), эскорт сайт (2),