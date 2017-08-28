Интим сити, всё про сайт intimcity
Intimcity - самый популярный сайт где находятся интим знакомства в Москве. Все элитные проститутки Москвы, а так же, не очень 🙂 , вообщем на интимсити молодые, старые, дешёвые, дорогие жрицы любви размещают рекламу.
На сколько мне известно, есть на интим сити форум. Все девушки у которых есть анкеты могут там между собой общаться.
Ближайшим достойным аналогом для intim city, по моему мнению является dosug.cz. Не уверена как сейчас, но ранее 2-3 года назад, многие индивидуалки Москвы размещали там тоже рекламу.
Популярный портал ИНТИМСИТИ где элитные индивидуалки Москвы, Питера, другие города России размещают рекламу. Насколько понимаю интим сити это лучшее что сейчас существует в РФ. Как я вижу сайт очень популярен и у него много посетителей.
Я не особо специалиазируюсь на рекламных сайтах России. Но на слуху в Москве, Питере, это интим сити (intimcity.nl, intimcity.com итд). Из-за специфики и нелегального положения тематических сайтов, на которых ставят анкеты проститутки Москвы. Эти сайты теперь регулярно блочат, так что зеркал и двойников у них сейчас будет много.
Я то думаю чего в эту тему так много посещений.) Сегодня хотела зайти на интим сити анкету поставить. В поиске забила «интимсити», а здесь Russpuss. Мне лично этот интим сити нравится тем что здесь не надо вечность модератора ждать. Еще и модераторы, вроде не модераторы сайта, а как минимум акционеры газпром :-) . Это так можно анкеты добавлять здесь будет). )) мужчинки то заходят) :-)
Судя по этим двум темам:
- https://www.russpuss.ru/sait_ru/prostitutki-telegramm/
- https://www.russpuss.ru/sait_ru/znakomstva-v-telegramm/
Многие обычные начинающие индивидуалки перешли в телегу. Думаю тренд начался после того как журналисты про рынок шкур в телеграмм рассказали. После этого там начали многие искать девочек.
Нет ))) ты что как ты мог подумать про меня такое))). Что бы я предлагала интим услуги в Москве.)) я давно на пенсии) только по любви))
Видели по телевизору передачу сняли где найти элитных проституток в Москве. Репортёры в сюжете сняли Олесю Малибу и много другого интересного. И снимали на интимсити.
Не могу понять здесь можно клиентов искать в группе комсомолка https://shpargalka.work/group/komsomolka-ru/ или только работу предлагают?
Я немного запуталась, помогите разобраться... Оказываеться есть два разных интим сити. Точнее визуально они одинаковы, но создатели разные.
Какой из них лучше для рекламы? Где клиентов будет больше, подскажите пожалуйста.
Почём на них реклама интересно... Не могу найти прейскурант). На .nl так ваще написано:
Все анкеты публикуются бесплатно и без предварительной проверки. Администрация сайта анкет не размещает, ответственности за их содержание не несёт.
Но что то слабо вериться что там реклама бесплатная.
Не могу понять здесь можно клиентов искать https://t.me/komsomolka_ru или только работу предлагают?
Судя по всему там тоже разные студентки ищут знакомства в Москве ) пример
Не могу понять здесь можно клиентов искать https://t.me/komsomolka_ru или только работу предлагают?
Судя по всему там тоже разные студентки ищут знакомства в Москве ) пример
Спасибо Вам за полезную группу. Плюс в том что там и вправду можно найти молодых неопытных проституток в Москве. Но на данный момент выбор не очень большой, это минус. Возможно подскажите на каких ещё сайтах девушки предлагают интим услуги в Москве? Я просто из Минска, не очень знаю местные порталы. Заранее спасибо.
@serik Все сайты на которых индивидуалки Москвы и других городов России ставят анкеты перечислены на форуме здесь: https://www.russpuss.ru/sait_ru/ не стоит благодарить. 🙂
@tira быстро зайти на intimcity com в обход блокировки у меня не очень получилось.) Мне показывает некую ошибку 500. А вот на интимсити нл зайти получилось без проблем. Вот как он выглядит.
Не совсем поняла юмор про бесплатную рекламу на сайте...
Всем добрый день. Извиняюсь за то что, возможно, перепутал ветку, админ может перенести куда он считает нужным.
Ближе к делу: Я планирую открыть свой сайт-каталог с эскорт моделями. Саму структуру рынка знаю хорошо, руководил и организовывал работу своего салона. Сайт в плане сделать хороший, крупный и дорогой. Своего рода интернет-портал с кучей возможностей, такими как оплата по безналу, вызов такси, бронь отелей и тд. Так же у каждой модели будет личный кабинет где можно будет проследить сколько времени она отработала, сколько часов, сколько получила и тд. Короче что-то типа убера, контакта и интимсити в одном) Я хочу сделать всероссийский ресурс с адекватными моделями и клиентами, денег на это не жалею да и рекламную компанию планирую запустить грандиозную. Цель написания данного сообщения в следующем - мне интересно ваше мнение насчет того какой функционал вы бы хотели видеть. Что нужно, что нет. Спасибо за внимание.
Если у Вас имеется опыт агенства значит ты сам должен отчётливо понимать что нужно чтоб бы сайт был рабочим и на него ходили мальчики и добавлялись девочки. По этому терзают смутные сомнения о опыте организации эскорт бизнеса и в принципе понимаете что такое эскорт работа.
Так же подпитывает эту мысль тот факт что Вы собрались так уверено переплюнуть итимсить... Полагаю агенты работающие в Москве поняли на сколько не простой этот сайт). Кроме того рекламное продвижение такого ресурса требует команду матёрых профессионалов имеющих за плечами не один успешный проект в столицах других стран. Кроме драгоценных знаний Вам ещё потребуется колоссальные финансы.
И даже при наличии вышеупомянутых факторов, я почему то дико убеждена что у команды того сайта имееються ещё пара козырей в рукаве о которых я полагаю Вы не догадываетесь.
Решать конечно Вам, не стану отговаривать, но исходя из мыслей которые я прочла в первом Сообщении это гиблое дело в Вашем случае.
С интимсити не работал, так как вел деятельность в Питере а не в Москве. Но сам сайт знаю довольно хорошо
Мне кажется Вы человек которому скучно. Потому что, даже конкретную цель перед собой не поставили. Вам надо всё и сразу, в одну кучу напихать всё что прежде изобрело человечество. С какой целью вышеперечисленные услуги добавлять?
Добавили бы еще ко всему курсы по вышиванию крестиком. И компьютерную игру «супер Марио», на «Dandy» в раннем детстве мне доводилось играть. Вдруг мне понадобится чтобы моё величество куда-то отвезли, есть Yandex Taxi, как вариант. Для бронирования гостиницы ничего лучше чем booking.com ничего не встречала. А зачем всё подряд запихивать в одно место, моё воображение отказывается это воспринимать.
Что в первую очередь надо от рекламного ресурса.
- Девочкам — клиенты.
- Мужикам — секс.
- Понятность в использовании.
Проще говоря, эскорт сайт должен быть простой и надёжный как наган. Для начала, создайте хотя бы этот минимум. Потом от Вас требуется сотворить чудо. В буквальном смысле слова. Нужно найти решение как заставить посетителей ходить именно к Вам. Сейчас этих площадок миллионы, на любой вкус и цвет. А Вам предстоит выделиться среди всех остальных и заинтересовать людей.
Как только справитесь с этой задачей, приступайте к реализации следующих идей.
Удачи. 😉
Принял, интересно. Обязательно учту. Минимализм и простота в использовании