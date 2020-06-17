Посоветуйте чат для виртуального секса  

17.06.2020 05:46

Девочки посоветуйте проверенный онлайн чат где есть реальные мужики для общения. Последний раз занималась виртуальным сексом в 16 лет (3 года назад), мне даже понравилось. Но сейчас по делу ищу, по этому бесплатное общение не устраивает, нужны места где есть платёжеспособные мужики.

Поискала в поиске, сплошной лохотрон. На первом сайте платная регистрация. Ещё не известно будет там толк иди нет, а деньги просят. Во втором свободный вход, но двух часовое общение положительными результатами не увенчалось. За это время переписывалась десятками пользователей, из которых 98% ищут безвозмездные знакомства.

Я понимаю им вирт для удовольствия чтоб подрочить, но мне такой вариант не подходит.

Пара человек согласны были заплатить, но во-первых, мало. Во-вторых, предлагали видео по скайпу или ватсап. Никогда раньше не практиковала такого, это нормальная тема или развод какой-то?

Буду благодарна за любую полезную информацию по существу.