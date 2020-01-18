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Как делать куни девушке, какие техники куннилингуса заставят кончить?  

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mike
 mike
(@mike)
New Member
Зарегистрирован: 15 часов назад
Сообщения: 1
17.09.2020 12:17  

Привет всем. Вы точно должны знать в чем секрет! Как научится делать куни девушке, хочу понять как лизать киску чтобы доводить женщину до оргазма. Я пересмотрел 1001 видео, в порно куннилингус красивый и от него кончают по несколько раз. Но проблема что в реальной жизни, часто оральные ласки не нравятся.

Возможно я что-то не так делаю? Посоветуйте уроки техники кунилингуса, жене делать не интересно, мне кажется она симулирует когда кончает.

Вы не подумайте что я идиот. Мне 19 лет, и в силу личных обстоятельств только начинаю многое подновить.

Как вариант пробовал заказывал девочек. Я был в шоке когда узнал что из пяти эскортниц, две дают отлизать бесплатно, а три ещё и дополнительно денег взяли за то что доставил удовольствие языком!


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