МЖМ и секс вайф, нужны советы для секса с двумя парнями  

25.04.2020 00:42

Привет, я обычная девочка, не имею отношения к эскорту. Но нужен совет по двум вопросам. Мне 21, супругу 35, в браке 3 года, пару месяцев назад предложил попробовать ЖМЖ (секс втроём). По началу думала он шутит. До последнего не верила в то что он действительно хочет трахнуть вдвоём с мужиком непонятным. Никогда не лазила в чужих вещах, но в связи со случившейся ситуацией проверила его ноутбук. В истории браузера нашла 700+ ссылок онлайн порно про секс вайф, ММЖ и прочая классика жанра... Это окончательно убедило что он не шутить.

Чтобы Вы правильно поняли, я не за психической поддержкой обратилась. Если ему так хочется, проведём эксперимент. Я ревнивая до ужаса, мне главное чтобы это ЖМЖ был, такого формата не допущу 100%.

Подняла вопрос на обычном женском форуме на котором лет сижу. Все девочки правильных включили. Скорее всего формат сайта стесняет многих откровенно поделиться опытом. А здесь точно комплексов не должно быть. К тому же, кто даст полезные советы и отзывы как лучше впервые заняться сексом с двумя парнями. 😀

Как часто вы встречаете мужиков которые не против группового секса с его женой?

Прежде не задумывалась, рассматривала для себя в качестве участницы ЖММ. Скажите многие мужья практикуют жену делить с другими ебарями? Или может у моего ненаглядного крыша поехала? Меня смущает даже не то обстоятельство что девушку в два или три ствола имеют. В моём понимании если любовники чужие люди и это курортный роман, почему бы нет? Полной неожиданностью стало что данная оргия происходит при участии супруга.

Подскажите что надёжное можно применить в качестве дезинфекции если минет второму, придется сосать без резинки? В течении всей совместной жизни была образцовая жена не изменяла мужу. А с ним не предохраняемся. По этому, посоветуйте презики хорошие и смазку чтобы не натирали.

Не то чтобы я боюсь или волнуюсь. Но если дадите полезные рекомендации как лучше впервые девушке заняться групповым сексом с несколькими партнёрами. Неохота выглядеть как дура на этом мероприятии.

Самое важное, где найти второго парня для семейной пары?

Единственное чего боюсь в предстоящем семейном разврате, что об этом кто-то узнаёт. Как найти надёжного парня для группового секса, вопрос остаётся открытом. Посмотрел в поиске, полно объявлений, где молодые люди ищут непосредственно МЖ пару для секс вайф, куколд и прочее. Если правильно поняла они в любовники бесплатно набиваются. На платной основе 1000% не соглашусь. Не хочу, показаться высокомерной, но внешние данные у меня потрясающие.

В процессе изучения вопроса, неожиданно нашла отличный вариант о котором сразу как-то не додумалась. Что если третьим заказать мальчика по вызову? Нашла несколько сайтов где жиголо предлагают услуги парам. Там такие мальчики потрясающие с такими болтами огромному, таких можно и парочку пригласить + мой третий. У них реальные фотографии на сайтах или приедет по факту ботаник тощий?

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