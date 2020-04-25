МЖМ и секс вайф, нужны советы для секса с двумя парнями
Привет, я обычная девочка, не имею отношения к эскорту. Но нужен совет по двум вопросам. Мне 21, супругу 35, в браке 3 года, пару месяцев назад предложил попробовать ЖМЖ (секс втроём). По началу думала он шутит. До последнего не верила в то что он действительно хочет трахнуть вдвоём с мужиком непонятным. Никогда не лазила в чужих вещах, но в связи со случившейся ситуацией проверила его ноутбук. В истории браузера нашла 700+ ссылок онлайн порно про секс вайф, ММЖ и прочая классика жанра... Это окончательно убедило что он не шутить.
Чтобы Вы правильно поняли, я не за психической поддержкой обратилась. Если ему так хочется, проведём эксперимент. Я ревнивая до ужаса, мне главное чтобы это ЖМЖ был, такого формата не допущу 100%.
Подняла вопрос на обычном женском форуме на котором лет сижу. Все девочки правильных включили. Скорее всего формат сайта стесняет многих откровенно поделиться опытом. А здесь точно комплексов не должно быть. К тому же, кто даст полезные советы и отзывы как лучше впервые заняться сексом с двумя парнями. 😀
Как часто вы встречаете мужиков которые не против группового секса с его женой?
Прежде не задумывалась, рассматривала для себя в качестве участницы ЖММ. Скажите многие мужья практикуют жену делить с другими ебарями? Или может у моего ненаглядного крыша поехала? Меня смущает даже не то обстоятельство что девушку в два или три ствола имеют. В моём понимании если любовники чужие люди и это курортный роман, почему бы нет? Полной неожиданностью стало что данная оргия происходит при участии супруга.
Подскажите что надёжное можно применить в качестве дезинфекции если минет второму, придется сосать без резинки? В течении всей совместной жизни была образцовая жена не изменяла мужу. А с ним не предохраняемся. По этому, посоветуйте презики хорошие и смазку чтобы не натирали.
Не то чтобы я боюсь или волнуюсь. Но если дадите полезные рекомендации как лучше впервые девушке заняться групповым сексом с несколькими партнёрами. Неохота выглядеть как дура на этом мероприятии.
Самое важное, где найти второго парня для семейной пары?
Единственное чего боюсь в предстоящем семейном разврате, что об этом кто-то узнаёт. Как найти надёжного парня для группового секса, вопрос остаётся открытом. Посмотрел в поиске, полно объявлений, где молодые люди ищут непосредственно МЖ пару для секс вайф, куколд и прочее. Если правильно поняла они в любовники бесплатно набиваются. На платной основе 1000% не соглашусь. Не хочу, показаться высокомерной, но внешние данные у меня потрясающие.
В процессе изучения вопроса, неожиданно нашла отличный вариант о котором сразу как-то не додумалась. Что если третьим заказать мальчика по вызову? Нашла несколько сайтов где жиголо предлагают услуги парам. Там такие мальчики потрясающие с такими болтами огромному, таких можно и парочку пригласить + мой третий. У них реальные фотографии на сайтах или приедет по факту ботаник тощий?
Или это просто красивые фотографии скачанные в интернете? Заранее благодарна за советы, пишите здесь или пришлите личное сообщение.
Не совсем уверена что именно здесь найдёшь ответы на все вопросы. Но из своего опыта могу сказать что явление довольно распространённое и пользуется популярностью. Один мой постоянный клиент из Франции знаю точно по этой теме фанат. Видела фотографию жены, она реально красотка. И даже домашнее порно видео из очередной свингер оргии где её три мужика трахают показывал.
Непринуждённая обстановка — залог потрясающего группового секса
Главное чтобы тебе нравился групповой секс, если тебя возбуждает генгбег значит это твоё. Для меня важно чтобы обстановка была непринуждённая и ребята друг друга не стеснялись. Кстати это распространённая проблема среди мужиков. Одно дело когда они в профессиональном порно фильме толпой ебут девушку, это одно. А в реальной жизни часто происходит совсем по другому.
По работе было минимум 20 раз когда постоянник говорил что хочет попробовать ММЖ интересуясь можно ли он придёт с другом. Я без проблем соглашаюсь, кроме того что самой нравится, плюс платят двойную цену 400 евро в час. Если хотят анальный секс, тогда +100€ с каждого кто будет задницу трахать. Обычно без анала такое порево редко случается потому что каждому надо двойное проникновение всё как они на pornhub видели). Убеждена что порно сайты и служат генератором этих эротических фантазий.
Распространённый недостаток МЖМ или МММЖ
Не забывай что когда ты смотреть красивое кино где жену или девушку имеют несколько незнакомцев это продукт работы студии. Там всё красиво. На практике в 80% случаев совершенно по другому. Очень часто у трахарей может упасть и не подняться член... Так не раз было с клиентами решившими для которых это был первый опыт. Хотя когда он один приходит, с потенцией проблем никогда не было. Наверное из-за того что в реалиях развратные любовники стесняются друг друга голыми.
По этому, категорически не советую даже в шутить что у кого хуй полустоячий. Любой прикол отпущенный одного из партнёров может опустить члены на пол шестого у большинства или всех участников групповухи. Зачастую это случается с теми кто впервые принять участие в гэнгбэнг, МЖМ или в любом варианте когда одна девочка и несколько мальчиков. Допускаю это по началу у них случается такое, а потом нормально. У меня было где-то мужчин 5 у которых первый раз был скажем неудачный. Неожиданно для меня они приходили с друзьями ещё и ещё. В результате где-то с 3-4 попытки не было никаких проблем с потенцией.
Я в таких случаях пытаюсь спасать ситуацию тем что не обращаем внимание парня у которого не подымается орган. А продолжаем в обычном режиме. Попытки заострить внимание на том что упало достоинство, 100% ещё никогда не помогали исправить ситуацию. Даже наоборот, убивают все шансы на повторную эрекцию.
Ищи любовников для сексвайф в стандартных местах
Где найти партнёров семейной паре для секса понятия не имею. Но допускаю что в любом ночном клубе своего города найдёшь море желающих выебать красивую девушку (с твоих слов). Или попробуй в google введи «ищу любовника для жены», «любовник для сексвайф» и так далее. Думаю найдётся миллион желающих. Не вижу в этом проблемы. Мне кажется проще если девушка будет подбирать партнёров.
Если тебе интересно про минет без презерватива почитай мнение девочек. Допустим все кто работают в Европе, сосут без резины однозначно. Во всяком случае дорогие эскортницы. Если после минета для дезинфекции мерамистин, это сто процентов не даст зацепить никакой информации.