Как правильно делать минет
Привет, может кто то с опытом поделится советом как правильно делать минет парню. Я девушка мне 18 лет, особого опыта как делать минет нету, но поняла что оральный секс парни очень любят. Мне понравился один парень из моего универа, хотелось бы его чем то приятно удивить. Начала искать в интернете ответ на свой вопрос, но ничего толкового не нашла. Случайно нашла этот форум, подумала что здесь точно должны знать как правильно делать минет ? .) Заранее спасибо.
Ого... вот это поворот! Не ожидала увидеть подобное сообщение на столь специфичном форуме.
Милая Inga, если вы порадуете понравившегося вам парня проф. минетом в свои юные годы, - это наведет его на определенные мысли..
Так что мой вам совет, импровизируйте сами!
Да, я по порно фильмам и училась как сосать у парня. 😋 Потом правда на даче его друг уговорил меня на нём потренироваться. Чем больше опыта, тем лучше будет получаться делать минет. Ещё заметила чем больше разных партнёров, тем быстрее учишься сосать.)
а чё там учица то? член в секс шопе купила и вперёд, пока до слёз и до отрыжки заглатывать не научишся.
Даже как то не могла подумать что можно на форуме найти ответ как правильно делать минет ?
Встречалась с парнем с 16 лет, не разу ему не делала минет, как бы он меня не упрашивал. Потом поехала учится в другой город там встретила парня немного по старше, он можно сказать сказать настоял на минете, отымев меня в рот после этого минет мне понравился, делаю его с удовольствием 😉 . Прикольно. Эксперементируйте не бойтесь).
Сосать и смотреть / чувствовать что именно нравится парню и на этом акцентировать внимание).
Сосать и смотреть / чувствовать что именно нравится парню и на этом акцентировать внимание).
Тоже придерживаюсь этого принципа 😉
@aruna ты много наверное представить не могла. 😆 Здесь можно найти не только как делать минет, а даже можно узнать как стать порно актрисой. ) Кто ищет тот найдёт 😉