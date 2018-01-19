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Как правильно делать минет  

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Inga
 Inga
(@inga)
Active Member
Зарегистрирован: 2 года назад
Сообщения: 5
19.01.2018 01:37  

Привет, может кто то с опытом поделится советом как правильно делать минет парню. Я девушка мне 18 лет, особого опыта как делать минет нету, но поняла что оральный секс парни очень любят. Мне понравился один парень из моего универа, хотелось бы его чем то приятно удивить. Начала искать в интернете ответ на свой вопрос, но ничего толкового не нашла. Случайно нашла этот форум, подумала что здесь точно должны знать как правильно делать минет  ? .) Заранее спасибо.


Цитата
Izaura
 Izaura
(@izaura)
New Member
Зарегистрирован: 2 года назад
Сообщения: 2
20.01.2018 21:00  

Youporn.com или pornhub.com в помощь  😉. На этих сайтах лучшая инструкция как лучше делать минет, там думаю быстрее всего научится.  Смотри у какого видео лайков больше.  🙃  

Лучшая инструкция как делать минет


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Milya
 Milya
(@milya)
Зарегистрирован: 2 года назад
Сообщения: 18
20.01.2018 22:47  

Ого... вот это поворот! Не ожидала увидеть подобное сообщение на столь специфичном форуме.
Милая Inga, если вы порадуете понравившегося вам парня проф. минетом в свои юные годы, - это наведет его на определенные мысли..
Так что мой вам совет, импровизируйте сами!


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Pola
 Pola
(@pola)
New Member
Зарегистрирован: 2 года назад
Сообщения: 3
26.01.2018 15:16  

Да, я по порно фильмам и училась как сосать у парня.  😋 Потом правда на даче его друг уговорил меня на нём потренироваться. Чем больше опыта, тем лучше будет получаться делать минет. Ещё заметила чем больше разных партнёров, тем быстрее учишься сосать.) 


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fima
 fima
(@fima)
Active Member
Зарегистрирован: 2 года назад
Сообщения: 6
30.01.2018 01:49  

а чё там учица то? член в секс шопе купила и вперёд, пока до слёз и до отрыжки заглатывать не научишся. 


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Aruna
 Aruna
(@aruna)
New Member
Зарегистрирован: 2 года назад
Сообщения: 4
01.02.2018 05:54  

Даже как то не могла подумать что можно на форуме найти ответ как правильно делать минет  ? 


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anfisa
 anfisa
(@anfisa)
Active Member
Зарегистрирован: 2 года назад
Сообщения: 15
17.07.2018 21:30  

Встречалась с парнем с 16 лет, не разу ему не делала минет, как бы он меня не упрашивал. Потом поехала учится в другой город там встретила парня немного по старше, он можно сказать сказать настоял на минете, отымев меня в рот после этого минет мне понравился, делаю его с удовольствием  😉 . Прикольно. Эксперементируйте не бойтесь). 


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anya
 anya
(@anya)
Active Member
Зарегистрирован: 3 года назад
Сообщения: 19
28.07.2018 14:56  

Сосать и смотреть / чувствовать что именно нравится парню и на этом акцентировать внимание).


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alberta
 alberta
(@alberta)
Trusted Member
Зарегистрирован: 2 года назад
Сообщения: 57
30.07.2018 11:39  
От: anya

Сосать и смотреть / чувствовать что именно нравится парню и на этом акцентировать внимание).

Тоже придерживаюсь этого принципа  😉 


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Kira
 Kira
(@kira)
Moderator
Зарегистрирован: 3 года назад
Сообщения: 189
23.08.2018 02:32  

@aruna ты много наверное представить не могла.  😆 Здесь можно найти не только как делать минет, а даже можно узнать как стать порно актрисой. ) Кто ищет тот найдёт  😉 


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