19.01.2018 01:37

Привет, может кто то с опытом поделится советом как правильно делать минет парню. Я девушка мне 18 лет, особого опыта как делать минет нету, но поняла что оральный секс парни очень любят. Мне понравился один парень из моего универа, хотелось бы его чем то приятно удивить. Начала искать в интернете ответ на свой вопрос, но ничего толкового не нашла. Случайно нашла этот форум, подумала что здесь точно должны знать как правильно делать минет ? .) Заранее спасибо.