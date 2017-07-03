Как продать девственность и не попасть?
Привет опытным и не очень эскортницам. Сразу хочу рассказать историю как я пыталась продать девственность недавно. Советую не повторять моих ошибки, потому что я чуть не создала сама себе неприятности. Чтобы было понятнее, мне реально 16 лет, и у меня никогда не было секса. Парень есть, но ему сосала пару раз, не более. Как-то не торопилась я сбить целку. Хотя все мои одноклассницы первый раз переспали с мальчиками ещё в 13-14 лет. Со своим встречаюсь уже полтора года, он заводил разговор давно, и не один раз. Мне нравится его дразнить, по этому не спешила.
Пару месяцев назад я дура заложила в ломбард золотой браслет старшего брата. Он сейчас работает в другой стране, но в конце января должен вернуться домой. К его приезду, однозначно надо выкупить браслет и положить его на место. Иначе даже страшно представить что со мной будет. После долгого поиска решения в интернете, я пришла к неутешительному выводу. Из всех возможных способов как заработать деньги девочке в 16 лет это только надо отдаться. Честно говоря, не особо хотелось первый лишиться девственности непонятно с кем, но выбора нет.
После недолгих раздумий, занялась поиском, где продать невинность подороже. Минимальная цена которая мне необходима это 80000 гривен. Ровно столько с учётом процентов я должна принести в ломбард.
Если решила продать девственность, НЕ ОТСЫЛАЙ свои фото
Через три дня моего поиска, пролечилось найти пару желающих переспать с девственницей за деньги которые мне нужны. Один из них, попросил прислать ему мои фотографии. Я отправила несколько своих обычных фоток. После чего он якобы начал сомневаться что это мои фото, попросил прислать обнаженные фотки.
Ему просто повезло, как раз в тот вечер мы с подружкой были вдвоём дома и выпили по две бутылки шампанского. Окосев от выпитого мы устроили развратную фотосессию. Можно сказать даже очень. Закончив отправила ему фотографии.
На следующий день, кроме того что была адская головная боль из-за которой я плохо соображала. Ко всему, этот дебил поступил как последний урод, честно сказать для меня это была неожиданность. Вместо обсуждения, чтобы продать девственность ему, он начал меня шантажировать. Каким-то образом он нашёл меня в ВКонтакте (забыла что я там есть) и мою страницу в Instagram. После чего начал угрожать, если я не отдамся ему бесплатно, он отошлёт нашу переписку и фотографии моим друзьям. Для меня это был шок!
Спасибо подруге, которая нашла быстро выход из ситуации
Но к счастью не растерялась подружка и придумала гениальное решение этой проблемы. Вместо того чтобы идти на его условия, она взяла у меня трубку и начала сама переписываться с ним. Не растерявшись, а ответ на его угрозы она сказала, что он может делать с этими фотками как посчитает нужным. Добавив что мы скопировали там фотки, а сами разводим на деньги лохов. Каким-то чудом он поверил в эту версию и пропал. За что я безумно благодарна своей любимой.
В завершении своей истории хочу всех предупредить, если ты решила переспать за деньги, категорически не отправляй свои фотографии. Чтобы не создать самой себе огромные проблемы.
Подскажите где можно безопасно продать невинность?
Теперь хочу попросить совет у более опытных девочек. Где продать девственность реальному парню, за хорошие деньги. А самое главное — безопасно для меня. Нашла случайно этот форум. И подумала, может у кого-то есть проверенный клиент которому нужен нолик. Если есть предложения, пишите в теме или отправьте мне личное сообщение.
Заранее всем спасибо.
Привет всем на форуме. Девчонки, подскажите за сколько можно продать девственность 18 лет, рост 173 см, не толстая. В поиске посмотрела, информация удивительно разная. Видела сайт где объявления: продам целку за 10000 рублей, а есть за 10000 долларов. Какая сумма из этих реальна?
Еще волнует вопрос как это дело безопасно провернуть? Надеюсь лишиться невинности за деньги не уголовное преступление? Как застраховаться чтобы парень не кинул? Где это лучше всё проводить? Буду благодарна за любые советы.
Девушки, кто знает как и где можно продать девственность?
а 18 есть?
Да почти 20 уже
мОГУ ПОМОЧЬ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ ЭТОГО ТОВАРА СКОРОПОРТЯЩЕГОСЯ
Предлагаю Подобного рода вопросы обсуждать в личке)
Дорогие товарищи. Не смотря на то что пользователь @Asiya заявила о совершеннолетии, считаю эту интимную тему "как продать девственность" будет правильно обсуждать в приватной беседе. Если у кого то будет что сказать для Asiya, регестрируйтесь и пишите ей в личное сообщение.
Для этого достаточно нажать на её профиль, там есть кнопка "send message" нажимаете, и в личном сообщении продолжаете беседу. Пользователь получит на почту уведомление о сообщении. При этом персональные данные пользователей остаются 1000% в конфиденциальности. Пользователи не видят Ваш email И так далее.
В свою очередь для Asiya могу сказать, что своё личное пространство она на этом форуме целиком и полностью регулирует сама. В настройках она может определить круг которые пользователи могут питать личные сообщения. Может так же закрыть возможность для всех отправлять ей личные сообщения.
Проверяя вчера наши эскорт группы в telegram, нашла замечательную историю. Этим увлекательным рассказом поделилась одна менеджер. Со своей стороны, исправила в тексте орфографические ошибки и разбила на части. Ибо прежде это чтиво было не читабельно.
Примерно месяц назад, понадобились настоящие девушки которые хотят продать девственность, дорого! В процессе нашли Юлю, 18 лет, с виду скромная и застенчивая девочка! Во время первой беседы, сказала что готова на любые проверки врачей. В качестве подтверждения что она нолик, и раньше не было секса. С её слов, она толком не знает как правильно делать минет, говорит один раз только делала своему парню.
Я сообщила, что у нас есть хороший проверенный клиент который готов купить право первой ночи с девственницей. Человек готов заплатить 350000 рублей. 100000 рублей девочке и нам. Так же, предварительный осмотр у нейтрального гинеколога, перед встречей, было обязательным условием. Выслушав все требования, Юля сказала что её всё устраивает. После чего мы договорились и согласовали точную дату и время встречи.
День когда назначена свидание, с утра начался криво...
В день когда должно было состояться свидание, с самого начала всё пошло не так надо. Началось с того что Юля проспала и приехала в Москву позже на несколько часов от запланированного времени. На первый взгляд, не особо страшно, но это заставило порядком поволноваться меня и мою помощницу. Которая в свою очередь ждала её чуть ли не с утра.
После опоздания, всё-таки Таня (помощница) встретилась, и они вместе наугад пошли в медицинскую клинику к гинекологу. К всеобщему удивлению, визит врача занял у неё около 50 минут! Что явно значительно дольше чем среднестатистический визит в женскую консультацию. Соответственно в кабинете наша девственница находилась наедине с гинекологом. Мне уже тогда эта задержка очень не понравилась и я насторожилась. Но Таня перезвонила мне, и сообщила что доктор, подтвердила наличие целки. О чём даже была выдана медицинская справка. С которой она и пошла на свидание с клиентом.
Встреча с клиентом
После визита поликлиники они поехали в отель, где помощница познакомила её с клиентом и удалилась. В порядочности мужчины у меня сомнений не было, он постоянный платёжеспособный клиент и неоднократно заказывал девочек. При этом, все модели которые проводили с ним время оставались очень довольны. В этот раз Игорь ещё больше был обходительным. Не набросился на неё чтобы быстрее сбить целку, как дикарь. А сразу повёл девушку на ужин в ресторан. После чего от пары не было вестей. Соответственно мы тоже не нарушали романтическую встречу.
К сожалению утром вся эта история приняла самый неожиданный и негативный поворот. Около 8:00 утра позвонил Игорь и ошарашил меня новостью, сообщив что Юля НЕ девственница! После чего он переслал подтверждающие его слова скриншоты. Кроме этого, дал ей трубку и она поникшим голосом подтвердила его слова. После чего сложившаяся неприятная ситуация, лишь продолжала становиться всё более неприятной. Начались томные разговоры с этой аферисткой, с целью выяснить как же это всё могло произойти.
Ответы на все вопросы
Не стану Вас томить нужным рассказом, а коротко изложу самое главное что удалось выяснить. Как эта малолетка смогла обмануть гинеколога и получить справку с положительным диагнозом. Этот вопрос меня интересовал больше всего. Но ответ оказался банально прост: Юля наврала доктору что за дверью её старшая сестра, и начала просить написать что она девственница. Не знаю какую «лапшу на уши» ей пришлось вешать гинекологу, но в итоге она его убедила.
Кроме того, в процессе общения с Ангелиной (подружка Юли, которая нас познакомила), выяснился ещё один момент. Я сказала Ангелине, о том что её подруга не девственница от слова совсем! В ответ я услышала, что такого не может быть, и она недавно зашивалась! После этого меня чуть инфаркт от злости не случился. Ведь изначально, девочек неоднократно предупреждала о том что клиент хочет купить девственность настоящую, а не зашитую. Но как оказалась, эта малолетка обманула и подругу, сказав ей что она восстановила девственность у хирурга. Понятия не имею на что она рассчитывала, но вся интрига провалилась.
Финал истории
В конце этой истории Игорь, всё-таки рассчитался за ночь, хоть и сумма вышла значительно меньше оговорённой в начале. Вместо обещанных 350000 рублей, мы получили 200000 которые ещё поделили пополам с этой аферисткой. Хотя по совести, ей можно было совсем ничего не давать. Чтобы знала как обманывать.
После нашего неудачного опыта продать девственность, Юле понравилось в роли целки. Теперь она самостоятельно ищет желающих мужчин которые хотят трахнуть девственницу. И соответственно обманывает людей. Я ей сказала, что это ничем хорошим не закончится. Но кто бы меня слушал? Впрочем, это её личное дело, пусть поступает как, считает нужным.
Осторожно мошенница
В завершении, хочу только поделится со всеми, контактами этой мошенницы. Будьте внимательны, потому что она по-прежнему пишет объявления, предлагает купить девственность. Не окажитесь жертвой аферистки! Вот её данные:
- фамилия: ХАБАРОВА.
- Имя: ЮЛИЯ.
- Отчество: АНДРЕЕВА.
Номера телефонов которые она может использовать:
- +79057113540.
- +79162112006.
Не удивлюсь если она постоянно меняет номера. Ниже её фотографии и скриншоты наше с ней личной переписки.
Приношу свои извинения, но на форуме была поломка, в результате которой пропали все изображения. В том числе скриншоты переписки автора, и фотографии героини рассказа.
Слышала недавно слышала в Саратове, девушка продала девственность за 500000 рублей. Как думаете это реальная цена? Интересно за сколько реально готовы купить невинность мужчины? И где её можно продать?
Сегодня случайно нашла на нашей комсомолке есть продажа девственности https://komsomolka.work/tag/prodam-devstvennost/ отдельный раздел сайта с объявлениями. Если у кого-то есть ещё проворные места, поделитесь пожалуйста.
А как вы думали? Вон эскорт группы в телеграмме регулярно пестрят подобными предложениями. Это только в кино или по рассказам менеджера всё так легко и много можно заработать. Недавно увидела видео на котором 19 летняя украинка продаёт девственность за 100 тысяч долларов. Если не ошибаюсь она находится в США.
Но как по мне это не более чем хайп для журналистов. В реальной жизни, редко адекватные люди с этим связываются. Покупатель рискует попасть на удочку полиции которая не редко закидывает подобные «предложения». А за данное преступление могут посадить на долго.
К тому же, в тюрьме придется не легко. Плюс если не посадят, большая вероятность риска быть кинутым на деньги. Или получить зашитую десятый раз хирургом девственность. Скаут (посредник) ещё больше рискует чем клиент. По причине что это лицо если присутствует в сделке могут ещё серьезней накрутить. Соответственно данного фигуранта полиция пытаются нахлобучить подослав своего «клиента». Так же как и клиент может оказаться кинута на свой % в деньгах.
Девочка продающая невинность, не рискует понести уголовную ответственность. Но влипнуть в крупные неприятности может легко. Как минимум могут обмануть и не заплатить. Как максимум, стать фигурантом сделки которую закрутила полиция, сама о этом не подозревая. Потом ещё и родственники могут узнать и так далее...
Кроме всего, страшно даже представить как стороны в этой ситуации когда каждый друг друга опасается. Это тебе не работа в эскорте, где риск минимален. И самое хуже в этой истории, что в случае если тебя кинул любой из участников, не один из фигурантов не сможет обратиться даже в полицию.
ВТОРОЕ
Дико извиняюсь, но недавно собрала вместе все сообщения по данной теме и объединила здесь. В процессе объединения что то неправильно нажала, в результате они здесь не в правильном порядке получились. То есть, самое первое, было недавно написано, а остальные в течении двух последних лет. Если кому-то важно, обращаете внимание на дату публикации, в верхнем правом углу каждого из них.
@asiyaпривет, у меня есть покупатели, которые платят 50000-60000 евро, если вы заинтересованы, напишите мне по электронной почте Escortlondon98@gmail.com
Здравствуйте всем!) можно ли продать девственность в 23, почти 24 года? После очень, ооочень болезненных «отношений» с первой любовью в 15 лет, долгое время испытывала ненависть к противоположному полу. Был опыт с девушкой, но поняла что это не моё. Прошу ваших советов...