Как продать девственность и не попасть?  

26.08.2018 15:10

Проверяя вчера наши эскорт группы в telegram, нашла замечательную историю. Этим увлекательным рассказом поделилась одна менеджер. Со своей стороны, исправила в тексте орфографические ошибки и разбила на части. Ибо прежде это чтиво было не читабельно.

Примерно месяц назад, понадобились настоящие девушки которые хотят продать девственность, дорого! В процессе нашли Юлю, 18 лет, с виду скромная и застенчивая девочка! Во время первой беседы, сказала что готова на любые проверки врачей. В качестве подтверждения что она нолик, и раньше не было секса. С её слов, она толком не знает как правильно делать минет, говорит один раз только делала своему парню.

Я сообщила, что у нас есть хороший проверенный клиент который готов купить право первой ночи с девственницей. Человек готов заплатить 350000 рублей. 100000 рублей девочке и нам. Так же, предварительный осмотр у нейтрального гинеколога, перед встречей, было обязательным условием. Выслушав все требования, Юля сказала что её всё устраивает. После чего мы договорились и согласовали точную дату и время встречи.

День когда назначена свидание, с утра начался криво...

В день когда должно было состояться свидание, с самого начала всё пошло не так надо. Началось с того что Юля проспала и приехала в Москву позже на несколько часов от запланированного времени. На первый взгляд, не особо страшно, но это заставило порядком поволноваться меня и мою помощницу. Которая в свою очередь ждала её чуть ли не с утра.

После опоздания, всё-таки Таня (помощница) встретилась, и они вместе наугад пошли в медицинскую клинику к гинекологу. К всеобщему удивлению, визит врача занял у неё около 50 минут! Что явно значительно дольше чем среднестатистический визит в женскую консультацию. Соответственно в кабинете наша девственница находилась наедине с гинекологом. Мне уже тогда эта задержка очень не понравилась и я насторожилась. Но Таня перезвонила мне, и сообщила что доктор, подтвердила наличие целки. О чём даже была выдана медицинская справка. С которой она и пошла на свидание с клиентом.

Встреча с клиентом

После визита поликлиники они поехали в отель, где помощница познакомила её с клиентом и удалилась. В порядочности мужчины у меня сомнений не было, он постоянный платёжеспособный клиент и неоднократно заказывал девочек. При этом, все модели которые проводили с ним время оставались очень довольны. В этот раз Игорь ещё больше был обходительным. Не набросился на неё чтобы быстрее сбить целку, как дикарь. А сразу повёл девушку на ужин в ресторан. После чего от пары не было вестей. Соответственно мы тоже не нарушали романтическую встречу.

К сожалению утром вся эта история приняла самый неожиданный и негативный поворот. Около 8:00 утра позвонил Игорь и ошарашил меня новостью, сообщив что Юля НЕ девственница! После чего он переслал подтверждающие его слова скриншоты. Кроме этого, дал ей трубку и она поникшим голосом подтвердила его слова. После чего сложившаяся неприятная ситуация, лишь продолжала становиться всё более неприятной. Начались томные разговоры с этой аферисткой, с целью выяснить как же это всё могло произойти.

Ответы на все вопросы

Не стану Вас томить нужным рассказом, а коротко изложу самое главное что удалось выяснить. Как эта малолетка смогла обмануть гинеколога и получить справку с положительным диагнозом. Этот вопрос меня интересовал больше всего. Но ответ оказался банально прост: Юля наврала доктору что за дверью её старшая сестра, и начала просить написать что она девственница. Не знаю какую «лапшу на уши» ей пришлось вешать гинекологу, но в итоге она его убедила.

Кроме того, в процессе общения с Ангелиной (подружка Юли, которая нас познакомила), выяснился ещё один момент. Я сказала Ангелине, о том что её подруга не девственница от слова совсем! В ответ я услышала, что такого не может быть, и она недавно зашивалась! После этого меня чуть инфаркт от злости не случился. Ведь изначально, девочек неоднократно предупреждала о том что клиент хочет купить девственность настоящую, а не зашитую. Но как оказалась, эта малолетка обманула и подругу, сказав ей что она восстановила девственность у хирурга. Понятия не имею на что она рассчитывала, но вся интрига провалилась.

Финал истории

В конце этой истории Игорь, всё-таки рассчитался за ночь, хоть и сумма вышла значительно меньше оговорённой в начале. Вместо обещанных 350000 рублей, мы получили 200000 которые ещё поделили пополам с этой аферисткой. Хотя по совести, ей можно было совсем ничего не давать. Чтобы знала как обманывать.

После нашего неудачного опыта продать девственность, Юле понравилось в роли целки. Теперь она самостоятельно ищет желающих мужчин которые хотят трахнуть девственницу. И соответственно обманывает людей. Я ей сказала, что это ничем хорошим не закончится. Но кто бы меня слушал? Впрочем, это её личное дело, пусть поступает как, считает нужным.

Осторожно мошенница

В завершении, хочу только поделится со всеми, контактами этой мошенницы. Будьте внимательны, потому что она по-прежнему пишет объявления, предлагает купить девственность. Не окажитесь жертвой аферистки! Вот её данные:

фамилия: ХАБАРОВА.

Имя: ЮЛИЯ.

Отчество: АНДРЕЕВА.

Номера телефонов которые она может использовать:

+79057113540.

+79162112006.

Не удивлюсь если она постоянно меняет номера. Ниже её фотографии и скриншоты наше с ней личной переписки.

Приношу свои извинения, но на форуме была поломка, в результате которой пропали все изображения. В том числе скриншоты переписки автора, и фотографии героини рассказа.