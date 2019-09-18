Работа в эскорте 2 новых уловки мошенников, не попадись как я
Девчонки, привет. Пару недель назад начала искать работу в эскорте. В процессе поиска случилась неожиданная проблема, которой я не ожидала. По сути это может произойти с каждой, кому надо работа в эскорте. Сейчас коротко расскажу свою историю. Чтобы другие девушки ищущие работу имели ввиду. Надеюсь, посоветуете как мне решить мою проблему. Начну с начала. Мне 23 года, раньше я работала в офисе обычным менеджером. Но в силу жизненных обстоятельств, три недели назад, мне понадобилось срочно 120000 рублей. К сожалению эскорт работа в наше время, единственное реальное место, где можно заработать девушке деньги. Имею ввиду, быстро и без особых усилий.
Оказывается реальная эскорт работа большая редкость
Честно говоря, я даже не знаю где найти работу в эскорте девушке. По этому, начала искать в поиске Google и Yandex. Поисковики мне выдали множество сайтов, в одном разные доски объявлений, пестрят этими предложениями. Обрадовавшись изобилию разных вакансий, сразу же отправила 15-20 заявок по указанным контактам. Первый ответ получила на следующий день после обед. Позвонил какой-то парень, представился Алексом и предложил поехать к грекам, предлагая даже кредитование. Но меня смутило что сейчас уже сентябрь, и наверняка там уже прошёл туристический сезон. В общем сказала что подумаю. После него, в течении 3-5 дней, мне написали ещё несколько человек. Из которых, не один, у меня не вызвал доверие. На шестой день, я повторно залезла в google, в надежде найти реальные предложения от эскорт агентств. Как бы, недостатка в объявлениях не было. Но из них 80% не отвечают, или пишут неадекватные.
КОГДА ДЕВУШКА ИЩЕТ РАБОТУ, ДОЛЖНА БЫТЬ БДИТЕЛЬНА
Должна признаться, не могла подумать что когда девочка ищет работу, возможны разные неожиданности. Соответственно неприятные... Позавчера, как обычно вяло отвечала на почту, потому что ничего нормального так и не предложили. Вдруг неожиданно, прочитала, на первый взгляд адекватные условия сотрудничества. Сразу же, связались по указанному контакту WhatsApp. Ответил приятный мужской голос. Уверенно и понятно объяснил что работа эскорт моделью с ними это безопасно и конфиденциально. Прочие важные моменты как выглядит работа в эскорт агентстве с ними. Потом рассказал про разные мелкие детали и ответил на все мои вопросы. В итоге нашей беседы я сказала ему, что меня всё устраивает. И поинтересовалась какой следующий шаг? Что от меня требуется. Он скинул мне анкету, попросив её заполнить.
Через 15 минут, я отправила ему заполненную анкету. В которой указала: рост, вес, цвет глаз, имя фамилию, другие разные персональные данные. Кроме этого, по его просьбе прикрепила штук 20 фоток из портфолио в стиле «ню». Плюс 5-7 обычных фото из жизни. Потом добавила для верификации: скан паспорта, фото где я с паспортом возле лица. Ещё я с бумагой на которой написано, «escort girl 09.2019». Всю эту информацию отселе отпарила ему на почту. Но потом произошло именно то, чего я не ожидала. Он просто перестал мне отвечать. К тому же заблокировал меня в WhatsApp! Если честно, меня очень беспокоит сложившаяся ситуация.
Девочки, объясните пожалуйста как это понимать. И что мне делать в данной ситуации. Или чего ожидать? Я в растерянном состоянии. Буду очень благодарна за любую помощь и совет.
Скорее всего ты попала на рынок шкур, про них уже писали здесь. Срочно закрой профили в социальных сетях. Это поможет избежать проблем чтобы не шантажировали что разошлют друзьям. В настройках каждого аккаунта есть функция закрыть от поиска. И сделай чтобы твою страницу могли просматривать только друзья. Соответственно не подтверждай заявки в друзья, если это незнакомые тебе люди. По ссылке которую добавила в начале сообщения, найдёшь больше информации, как обезопасить себя от них.
Вторая уловка мошенников
Эта история произошла со мной в мае этого года. Я тогда пыталась найти работу в эскорте, в любой безопасной стране. Однажды нашла скаута, которая представилась Софией. Она предложила на выбор несколько стран, из которых, работа в Италии меня заинтересовала больше всего. Потому что слышала эскорт работа в этой стране меньше всего имеет минусов. Там нет проблем с полицией и не бывает грабителей. Условия которые мне предложила София, так же меня устроили.
- 30 мин - 150€
- час - 200€
- 2 часа - 350€
- 3 часа - 500€
Расход и доход, сказала агентство делит с девочкой пополам.
Работа в эскорте с профессионалами
Потом она принялась рассказывать и нахваливать агенство с которым предлагает сотрудничество. С её слов, они в теме более 10 лет, лучше них никого нет в этой стране. Должна сказать, скаут рассказывала очень убедительно. В итоге, я ей поверила и согласилась поехать в эскорт тур с ними на две недели.
Но после моего положительного ответа, неожиданно появились два новых условия.
- Я должна предоставить банковую карту на которой есть 500 евро. По словам Софии, это для бронирования отеля.
- Кроме того, от меня требуется депозит для агенства, в размере 800€.
Мне крайне не понравились эти новые требования. Не знаю как, но у неё получилось уговорить меня.
Чем закончилась моя история
В итоге. После того как я передала ей данные банковской карты и отправила депозит, скаут исчезла со связи. Предварительно с моего банковского счёта были сняты 600 euro. Плюс она получила перевод 800€. По факту, меня обманули на 1400€.
Не наступите на эти же грабли. Не повторяйте моих ошибок!
Чтобы найти работу в эскорте без проблем и без риска быть обманутой, не надо высылать предоплату!
Сама ищу работу в эскорте уже третий месяц. Изначально искала в Yandex и Google. Там в большинстве случаев в результате поиска разный мусор. Иногда объявления недействительные или мошенники какие-то. В Гугл совсем выдаёт доски объявлений, на которых объявления о эскорт работе отсутствуют априори. Спасибо Яндекс, этот форум предложил.
Не смотря на все свои старания, три месяца не могу найти проверенное агентство. Подскажите пожалуйста, кто знает где можно найти работу в эскорте чтобы заработать нормально денег и не было проблем.
Эскорт работа ВК
Еще один вопрос. В поиске нашла разные группы в которых предлагается эскорт работа, ВК. Написала десяти человекам которые добавили объявления. Никто из них не ответил... Не понимаю, зачем тогда предлагать: «лучшие эскорт вакансии», если потом не отвечать, когда тебя спрашивают. Ещё меня очень удивило с какой скоростью публикуются в группе объявления. В буквальном смысле, одно объявление в минуту. Где столько сутенёров набралось? Или я чего то не понимаю.
В общем, буду благодарна за советы где найти проверенную работу. Спасибо.
ПРОЧИТАЙ ВНИМАТЕЛЬНО. ФЕРМА!
Всем кто не видел ещё, советую искать работу в эскорте на ферме. Ссылка на неё https://shpargalka.work/ferma/ там подробно написано.
Напишу в двух словах принцип как это работает. В группах телеграмм которые у всех на виду. Если в течении трёх месяцев скаут рекламируется при этом о нем нет плохих отзывов от девочек. Точнее если его не добавили в грабли где перечислены самые конченые сутенеры. В общем, если за 3 месяца не было залётов и сигналов от девочек, тогда он попадает на ферму в первый уровень доверия.
Потом когда проходит ещё три месяца (всего пол года), эти агентства помещаются в следующую категорию.
Если проходит ещё 6 месяцев (итого год), эти агентства помещаются в новую категорию.
Таким образом туда попадают только проверенные агенты и скауты. Получается если искать предложения там, тогда практически отсутствует риск попасть к каким-то неадекватным агентам.