Девчонки, привет. Пару недель назад начала искать работу в эскорте. В процессе поиска случилась неожиданная проблема, которой я не ожидала. По сути это может произойти с каждой, кому надо работа в эскорте. Сейчас коротко расскажу свою историю. Чтобы другие девушки ищущие работу имели ввиду. Надеюсь, посоветуете как мне решить мою проблему. Начну с начала. Мне 23 года, раньше я работала в офисе обычным менеджером. Но в силу жизненных обстоятельств, три недели назад, мне понадобилось срочно 120000 рублей. К сожалению эскорт работа в наше время, единственное реальное место, где можно заработать девушке деньги. Имею ввиду, быстро и без особых усилий.

Оказывается реальная эскорт работа большая редкость

Честно говоря, я даже не знаю где найти работу в эскорте девушке. По этому, начала искать в поиске Google и Yandex. Поисковики мне выдали множество сайтов, в одном разные доски объявлений, пестрят этими предложениями. Обрадовавшись изобилию разных вакансий, сразу же отправила 15-20 заявок по указанным контактам. Первый ответ получила на следующий день после обед. Позвонил какой-то парень, представился Алексом и предложил поехать к грекам, предлагая даже кредитование. Но меня смутило что сейчас уже сентябрь, и наверняка там уже прошёл туристический сезон. В общем сказала что подумаю. После него, в течении 3-5 дней, мне написали ещё несколько человек. Из которых, не один, у меня не вызвал доверие. На шестой день, я повторно залезла в google, в надежде найти реальные предложения от эскорт агентств. Как бы, недостатка в объявлениях не было. Но из них 80% не отвечают, или пишут неадекватные.

КОГДА ДЕВУШКА ИЩЕТ РАБОТУ, ДОЛЖНА БЫТЬ БДИТЕЛЬНА

Должна признаться, не могла подумать что когда девочка ищет работу, возможны разные неожиданности. Соответственно неприятные... Позавчера, как обычно вяло отвечала на почту, потому что ничего нормального так и не предложили. Вдруг неожиданно, прочитала, на первый взгляд адекватные условия сотрудничества. Сразу же, связались по указанному контакту WhatsApp. Ответил приятный мужской голос. Уверенно и понятно объяснил что работа эскорт моделью с ними это безопасно и конфиденциально. Прочие важные моменты как выглядит работа в эскорт агентстве с ними. Потом рассказал про разные мелкие детали и ответил на все мои вопросы. В итоге нашей беседы я сказала ему, что меня всё устраивает. И поинтересовалась какой следующий шаг? Что от меня требуется. Он скинул мне анкету, попросив её заполнить.

Через 15 минут, я отправила ему заполненную анкету. В которой указала: рост, вес, цвет глаз, имя фамилию, другие разные персональные данные. Кроме этого, по его просьбе прикрепила штук 20 фоток из портфолио в стиле «ню». Плюс 5-7 обычных фото из жизни. Потом добавила для верификации: скан паспорта, фото где я с паспортом возле лица. Ещё я с бумагой на которой написано, «escort girl 09.2019». Всю эту информацию отселе отпарила ему на почту. Но потом произошло именно то, чего я не ожидала. Он просто перестал мне отвечать. К тому же заблокировал меня в WhatsApp! Если честно, меня очень беспокоит сложившаяся ситуация.

Девочки, объясните пожалуйста как это понимать. И что мне делать в данной ситуации. Или чего ожидать? Я в растерянном состоянии. Буду очень благодарна за любую помощь и совет.