Работа для девушек за границей | Топ 5 важных советов  

Почему именно работа за границей нужна?

Не понимаю, ты такая юная, а уже собралась лететь в эскорт тур. Не страшно? 🙂 Если девочка реально молодая, стройная и симпатичная, в этом случае и дома можно без проблем найти где заработать деньги. Вон далеко не требуется ходить возьмём для примера цены из intimcity, из раздела «элитные». Анкета первой попавшейся элиты 😆 . Зарабатывает вполне прилично:

1 час: 10000 рублей.

2 часа: 15000 рублей.

Ночь: 50000 рублей.

Я лично считаю это не плохие деньги. У меня многие знакомые девочки которые работают по месту и всё хорошо. Тем более что ей 35 лет. Что бы не сказали что это я придумала, для подтверждения фотки из анкеты добавила. При этом она каждый день даже без знания языка, отлично зарабатывает.

Главный недостаток трудоустройства за рубежом в другом

Лично моё мнение, работа за границей для русских девушек прежде всего имеет изъян в безопасности. Не смотря на то что не один русскоговорящий менеджер предлагает работу, хороших вакансий для девушек очень мало. И крайне проблематично найти хорошее агентство и выгодные условия. По сути, нормальных сутенеров одинаково сложно найти в любой стране. Но девушки ищущие работу за границей, рискуют раз в 100 больше, чем те которые зарабатывают в родном городе.

Потому что, в любой стране мало шансов с первого раза найти работу с высоким доходом и без проблем. Как правило первые 2-3 раза попадают на плохих агентов. В следствии чего остаются в убытке. Только вот в случае когда ты в родном городе, в любой момент можно уйти домой, на соседнюю улицу. А если работать за границей, и попасть к бестолковому менеджеру, ты рискуешь остаться в чужой стране одна на улице без копейки денег. И что ты будешь делать в такой ситуации? 🙄

Кроме всего прочего, каждая из нас в любой другой стране практически бесправное существо. Мало того что никто не поможет в сложной ситуации, так ещё и проблем могут создать в добавок. Эскортницу могут: посадить в тюрьму, депортировать, ограбить или изнасиловать... В общем перечислять какие недостатки имеет работа за границей для девушек, могу долго. По этой причине я никогда и не ездила в эскорт тур. А ты решай сама где лучше тебе. 😋