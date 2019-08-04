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Работа для девушек за границей | Топ 5 важных советов
Привет всем. Мне 19 лет, впервые заинтересовала работа для девушек за границей по этой теме. Во первых: для меня очень важно что бы никто из моих знакомых не узнал чем я занимаюсь. Во вторых: по-моему в цивилизованных странах мира это значительно безопаснее чем дома. В третьих: как я понимаю работа за границей для девушки приносит значительно больше заработок. Потому что, много денег сейчас не заработаешь в Украине и РФ. В итоге, пришла к выводу что для меня более правильно найти подработку в другой стране. 🙂
Но остается несколько важных вопросов на которые было бы хорошо получить ответы. Буду признательна любому полезному совету.)
- В какой стране больше можно заработать денег?
- Где безопаснее всего?
- В какие страны не стоит ехать?
- Как найти хорошее агентство.
- Как отличить хорошего агента от плохого?
В принципе эти 5 актуальных вопросов волнуют меня больше всего. По этому, дельные ответы очень мне помогут). Ещё могу добавить, что ранее не работала в этой теме. Нигде, не дома, не в других странах. В данном случае это будет мой первый опыт. 😉
Почему именно работа за границей нужна?
Не понимаю, ты такая юная, а уже собралась лететь в эскорт тур. Не страшно? 🙂 Если девочка реально молодая, стройная и симпатичная, в этом случае и дома можно без проблем найти где заработать деньги. Вон далеко не требуется ходить возьмём для примера цены из intimcity, из раздела «элитные». Анкета первой попавшейся элиты 😆 . Зарабатывает вполне прилично:
- 1 час: 10000 рублей.
- 2 часа: 15000 рублей.
- Ночь: 50000 рублей.
Я лично считаю это не плохие деньги. У меня многие знакомые девочки которые работают по месту и всё хорошо. Тем более что ей 35 лет. Что бы не сказали что это я придумала, для подтверждения фотки из анкеты добавила. При этом она каждый день даже без знания языка, отлично зарабатывает.
Главный недостаток трудоустройства за рубежом в другом
Лично моё мнение, работа за границей для русских девушек прежде всего имеет изъян в безопасности. Не смотря на то что не один русскоговорящий менеджер предлагает работу, хороших вакансий для девушек очень мало. И крайне проблематично найти хорошее агентство и выгодные условия. По сути, нормальных сутенеров одинаково сложно найти в любой стране. Но девушки ищущие работу за границей, рискуют раз в 100 больше, чем те которые зарабатывают в родном городе.
Потому что, в любой стране мало шансов с первого раза найти работу с высоким доходом и без проблем. Как правило первые 2-3 раза попадают на плохих агентов. В следствии чего остаются в убытке. Только вот в случае когда ты в родном городе, в любой момент можно уйти домой, на соседнюю улицу. А если работать за границей, и попасть к бестолковому менеджеру, ты рискуешь остаться в чужой стране одна на улице без копейки денег. И что ты будешь делать в такой ситуации? 🙄
Кроме всего прочего, каждая из нас в любой другой стране практически бесправное существо. Мало того что никто не поможет в сложной ситуации, так ещё и проблем могут создать в добавок. Эскортницу могут: посадить в тюрьму, депортировать, ограбить или изнасиловать... В общем перечислять какие недостатки имеет работа за границей для девушек, могу долго. По этой причине я никогда и не ездила в эскорт тур. А ты решай сама где лучше тебе. 😋
Бегу к мечте)
Не очень объективные отзывы о работе за границей от trinity
Не зная как кому, а лично мне отзывы от @trinity, не кажутся объективными. Полагаю здесь три варианта.
- Первый: ты агент из Москвы. Таким образом пытаешься пропагандировать «патриотизм». 🙂
- Второй: Ты бывалая индивидуалка и ездишь регулярно работать за границей. В этом случае, страшными историями написанными выше, пытаешься снизить потенциальную конкуренцию.
- Третий: Ты на редкость конспиративный человек и не вникала как на самом деле выглядит проституция за границей.
По сколько не хочу быть предвзятой и считать что ты умышленно искажаешь информацию. Поделюсь личным опытом за 8 лет моих поездок. За восемь лет побывала почти во всех странах Европы. Правда не к одним арабам не разу не ездила. Потому что, работа в Европе мне ближе, поэтому пишу только о странах EU.
Реальные отзывы девушек о работе за границей
Должна согласиться, что есть огромная вероятность попасть к сутенерам которые не умеют работать и уйти в минус. Больше всех рискуют девочки которые ищут работу первый раз. Но извини меня... У нас вся жизнь так устроена. Каждый тебя хочет поиметь. Чтобы, избежать неприятностей, нужно думать мозгами, а не верить первому встречному в интернете.
Прямо сейчас и здесь писать не стану как найти работу за границей с минимальным риском. Время на данный момент нету. Но на днях найду 15 минут и напишу. Как минимум нужно не поленится потратить 20 минут и почитать отзывы эскорт агентств хотя бы на этом форуме.
Работа за границей имеет как минимум 3 преимущества
Для тех кто впервые занимается поиском работы, могу перечислить преимущества какие имеет работа для девушек за рубежом. Чтобы понимали в чём основная разница и отличие от работы в Киеве, к примеру.
- Выше доход. В любой богатой стране будет однозначно больше заработок, чем в РФ или Украине.
- Конфиденциальность. Нет вероятности встретить среди клиентов своих знакомых.
- Безопасность. Во многих развитых странах, гораздо безопаснее в плане полиции и ограблений. За исключением некоторых.
Это три главных отличия и плюса которые имеет работа за границей для девушек.
Бывает работа для девушек за границей без интима
Не могу понять. Здесь такое обсуждение идёт, будто бы трудоустроится за рубежом можно только проституткой. Ведь можно же найти разные варианты. Неужели только так можно заработать деньги девушке? К примеру, у меня знакомая ездила работать в Израиле, этой весной. С её слов, за три недели 2000$ заработала, еще познакомилась там парнем, он IPhone последний подарил. Плюс по мелочи вижу обновила там гардероб не плохо.
У меня и до этого форума, начало бесить что не могу найти работу дома. Практически любое предложение работы с высокой зарплатой, заканчивается тем что я сосать ещё и должна... За месяц поиска разных вариантов, начинаешь иногда думать, что кроме как проститутка ты никому не нужна. Надеюсь это не так. 😀
@fistashka Полностью с тобой согласна. У меня хватает знакомых которые работают в обычной сфере деятельности в разных странах. К примеру, работа хостес в приличных заведениях вполне популярна среди девушек ищущих работу без интима. На этом форуме в отдельной теме обсуждается https://www.russpuss.ru/club/hostes/ здесь видела. Правда, там необходимо как минимум знание языка на уровне среднего. Потому что каждый день приходится общаться с клиентами.
А то заладили, вроде в этом мире кроме как эскорт услуги других вакансий для девушек не существует. Бывает самая разная высокооплачиваемая работа для девушек за границей, и это не обязательно эскорт тур.