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Как уговорить себя работать проституткой?

 
Советы
Последнее сообщение от Tira 9 месяцев назад
18 Записи
13 Пользователи
13 Likes
1,049 Просмотров
 Valya
(@valya)
Active Member Зарегестрированые
Зарегистрирован: 4 года назад
Записи: 1
Создатель темы 12.08.2019 22:46  

Мне сейчас реально нужны деньги, по этому ищу работу проституткой. Три месяца до этого искала разные варианты, но у мне надо много денег. Просмотрев все объявления в интернете по факту чтобы реально заработать в Москве нужно трахаться. 

Короче выбора особо нет, поэтому придется несколько месяцев раздвигать ноги. Но меня сдерживают два момента:

  1. Боюсь попасть на дебилов которые нападут грабить.
  2. Как себя морально настроить что живешь таким образом жизни.

Мне реально 18 лет, я обычная студентка, есть парень с которым встречаемся 4 года. Но так сложились обстоятельства что надо срочно деньги.

Может посоветуете как договориться с собой по этим моментам. 

Работа проститкой, подскажите как стать шлюхой


   
Анка, ValyaSamara, Lorenz and 1 people reacted
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Тэги темы
эскорт работа для девушек
 Daschka
(@daschka)
Active Member Зарегестрированые
Зарегистрирован: 4 года назад
Записи: 7
29.09.2019 23:45  

Аналогичный вопрос. 😆 Мне 19 лет, и слава Богу, мне срочно деньги не нужны, поэтому не тороплюсь. Хоть я еще та трусиха, но от дополнительного бы заработка не отказалась бы. В идеале, найти 2-3 мужика и с ними изредка встречаться.

Просто пойти в бордель, морально не могу себя переступить и стать шлюхой... Но я боюсь, даже не потока клиентов, а что среди них окажется кто-то из моих знакомых. Мне тогда реально сразу надо вешаться. Если узнают что я сплю за деньги, меня буквально убьют... Вот так уже 2 года, читаю, но решиться не могу...


   
Анка, Lorenz, Kira468 and 1 people reacted
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 Fistashka
(@fistashka)
Active Member Зарегестрированые
Зарегистрирован: 4 года назад
Записи: 3
08.10.2019 08:14  

Слушайте, а как Вы не боитесь так сразу и найти работу проституткой? До этого считала что в интим услуги девочек обманом заманивают. Допускала, возможно и силой удерживают.

Ну когда задавалась вопросом «как становятся шлюхой»... А тут виду вы сами ищите варианты... Это впечатлило меня, если честно.

У меня по сути один вопрос, как можно договорится с собой чтобы переступить этот моральный барьер и заниматься сексом за деньги с незнакомыми мужчинами? Каждому сосать член кто даст 50$, по несколько мужиков в день обслуживать.


   
Анка and Конфетка reacted
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 zapasnoi
(@zapasnoi)
New Member Зарегестрированые
Зарегистрирован: 4 года назад
Записи: 1
07.01.2020 12:25  

Если нужна помощь по Европе, оказываю услуги диспетчера. Пиши в личку, помогу с организацией, расскажу про безопасность.


   
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 Lorenz
(@lorenz)
Eminent Member Зарегестрированые
Зарегистрирован: 3 года назад
Записи: 45
16.03.2020 19:55  

@daschkaнапишите мне lorenzkreta@gmail.com мы работаем в Европе, 10 000 евро в месяц с бесплатным размещением и бесплатным проездом

 


   
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 Daschka
(@daschka)
Active Member Зарегестрированые
Зарегистрирован: 4 года назад
Записи: 7
17.05.2020 22:54  

@zapasnoi Привет! В вашем профиле нет кнопки личные сообщения -почему-то)


   
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Конфетка
 Конфетка
(@konfetka)
Active Member Зарегестрированые
Зарегистрирован: 3 года назад
Записи: 4
14.04.2021 12:50  

Я хоть и люблю секс, но наверно не смогла бы так... А еще больше я представляю как работают проститутки у себя дома. Это же палево ужасное...Понимаю что высокий доход, свободный график, и все дела, но как не боятся в 18 лет так рисковать, это за гранью моего понимания... Мне сейчас 30 лет, и то я бы не решилась.


   
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 Lorenz
(@lorenz)
Eminent Member Зарегестрированые
Зарегистрирован: 3 года назад
Записи: 45
14.04.2021 13:15  

@konfetka ok,ok


   
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 Lorenz
(@lorenz)
Eminent Member Зарегестрированые
Зарегистрирован: 3 года назад
Записи: 45
14.04.2021 13:16  
  • Я не понимаю о чем ты? Но меня это устраивает, удачи.

   
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Кира
 Кира
(@kira)
Reputable Member Moderator
Зарегистрирован: 6 лет назад
Записи: 209
18.04.2021 01:31  

@kobfetka ты шутишь? 😆 В теме про мжм то есть когда тебя при муже трахают это не нормально. А работать проституткой это аморально... Мда...


   
Tira and Анка reacted
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Анка
 Анка
(@anka)
Estimable Member Зарегестрированые
Зарегистрирован: 6 лет назад
Записи: 101
26.04.2021 19:50  

@Valya Никого не слушай, ты задала отличный вопрос. Почему-то, редко встречала девочек которых он интересует,а зря! Не важно, чем зарабатывает человек на жизнь, уборщица, визажист, швея или секс за деньги предлагает.

Главное чтобы занятие доставляло удовольствие. Во всяком, случае не вызывало отвращение и не приходилось каждый раз через себя переступать!

Скоро будет 10 лет как я в теме, и за эти годы 1000 раз убеждалась достоверности и важности моей теории. Тем более, в эскорте нельзя всё буквально воспринимать и серьезно относиться. Иначе может крыша потечь.


   
Tira reacted
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 Анонимно
Зарегистрирован: 1 секунда назад
Записи: 0
28.12.2021 03:42  

Этим вопросом задаются, всем кому не лень.


   
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 Анонимно
Зарегистрирован: 1 секунда назад
Записи: 0
07.01.2022 04:30  

@nerissamil за это время нашили ответ?


   
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 Анонимно
Зарегистрирован: 1 секунда назад
Записи: 0
03.02.2022 12:13  

@beverly Давай встречаться за мп на регулярной основе ? Напиши  в тг мне: deepinsid_e


   
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 Lorenz
(@lorenz)
Eminent Member Зарегестрированые
Зарегистрирован: 3 года назад
Записи: 45
03.02.2022 12:43  
От: @valya

Мне сейчас реально нужны деньги, по этому ищу работу проституткой. Три месяца до этого искала разные варианты, но у мне надо много денег. Просмотрев все объявления в интернете по факту чтобы реально заработать в Москве нужно трахаться. 

Короче выбора особо нет, поэтому придется несколько месяцев раздвигать ноги. Но меня сдерживают два момента:

  1. Боюсь попасть на дебилов которые нападут грабить.
  2. Как себя морально настроить что живешь таким образом жизни.

Мне реально 18 лет, я обычная студентка, есть парень с которым встречаемся 4 года. Но так сложились обстоятельства что надо срочно деньги.

Может посоветуете как договориться с собой по этим моментам. 

+38670235837  VIBER

 


   
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 Анонимно
Зарегистрирован: 1 секунда назад
Записи: 0
21.02.2022 23:00  

не нужно самого себя уговаривать, это бред


   
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 Lorenz
(@lorenz)
Eminent Member Зарегестрированые
Зарегистрирован: 3 года назад
Записи: 45
05.03.2022 17:40  

👍👍👍


   
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Tira
 Tira
(@tira)
Eminent Member Зарегестрированые
Зарегистрирован: 6 лет назад
Записи: 23
04.12.2022 17:48  

Краткая инструкция для начинающих продажных женщин:

  1. устроиться на работу проституткой достаточно одного желания;
  2. чтобы работать в интим сфере сфере и зарабатывать надо любить секс;
  3. стать элитной проституткой и работать на себя без сутенеров, смотри пункт 1 и 2 + нужны мозги и опыт.

Это если совсем уж коротко. 😊 


   
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