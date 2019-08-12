Как уговорить себя работать проституткой?
Мне сейчас реально нужны деньги, по этому ищу работу проституткой. Три месяца до этого искала разные варианты, но у мне надо много денег. Просмотрев все объявления в интернете по факту чтобы реально заработать в Москве нужно трахаться.
Короче выбора особо нет, поэтому придется несколько месяцев раздвигать ноги. Но меня сдерживают два момента:
- Боюсь попасть на дебилов которые нападут грабить.
- Как себя морально настроить что живешь таким образом жизни.
Мне реально 18 лет, я обычная студентка, есть парень с которым встречаемся 4 года. Но так сложились обстоятельства что надо срочно деньги.
Может посоветуете как договориться с собой по этим моментам.
Аналогичный вопрос. 😆 Мне 19 лет, и слава Богу, мне срочно деньги не нужны, поэтому не тороплюсь. Хоть я еще та трусиха, но от дополнительного бы заработка не отказалась бы. В идеале, найти 2-3 мужика и с ними изредка встречаться.
Просто пойти в бордель, морально не могу себя переступить и стать шлюхой... Но я боюсь, даже не потока клиентов, а что среди них окажется кто-то из моих знакомых. Мне тогда реально сразу надо вешаться. Если узнают что я сплю за деньги, меня буквально убьют... Вот так уже 2 года, читаю, но решиться не могу...
Слушайте, а как Вы не боитесь так сразу и найти работу проституткой? До этого считала что в интим услуги девочек обманом заманивают. Допускала, возможно и силой удерживают.
Ну когда задавалась вопросом «как становятся шлюхой»... А тут виду вы сами ищите варианты... Это впечатлило меня, если честно.
У меня по сути один вопрос, как можно договорится с собой чтобы переступить этот моральный барьер и заниматься сексом за деньги с незнакомыми мужчинами? Каждому сосать член кто даст 50$, по несколько мужиков в день обслуживать.
Если нужна помощь по Европе, оказываю услуги диспетчера. Пиши в личку, помогу с организацией, расскажу про безопасность.
@daschkaнапишите мне lorenzkreta@gmail.com мы работаем в Европе, 10 000 евро в месяц с бесплатным размещением и бесплатным проездом
Я хоть и люблю секс, но наверно не смогла бы так... А еще больше я представляю как работают проститутки у себя дома. Это же палево ужасное...Понимаю что высокий доход, свободный график, и все дела, но как не боятся в 18 лет так рисковать, это за гранью моего понимания... Мне сейчас 30 лет, и то я бы не решилась.
- Я не понимаю о чем ты? Но меня это устраивает, удачи.
@Valya Никого не слушай, ты задала отличный вопрос. Почему-то, редко встречала девочек которых он интересует,а зря! Не важно, чем зарабатывает человек на жизнь, уборщица, визажист, швея или секс за деньги предлагает.
Главное чтобы занятие доставляло удовольствие. Во всяком, случае не вызывало отвращение и не приходилось каждый раз через себя переступать!
Скоро будет 10 лет как я в теме, и за эти годы 1000 раз убеждалась достоверности и важности моей теории. Тем более, в эскорте нельзя всё буквально воспринимать и серьезно относиться. Иначе может крыша потечь.
Этим вопросом задаются, всем кому не лень.
@nerissamil за это время нашили ответ?
@beverly Давай встречаться за мп на регулярной основе ? Напиши в тг мне: deepinsid_e
Мне сейчас реально нужны деньги, по этому ищу работу проституткой. Три месяца до этого искала разные варианты, но у мне надо много денег. Просмотрев все объявления в интернете по факту чтобы реально заработать в Москве нужно трахаться.
Короче выбора особо нет, поэтому придется несколько месяцев раздвигать ноги. Но меня сдерживают два момента:
- Боюсь попасть на дебилов которые нападут грабить.
- Как себя морально настроить что живешь таким образом жизни.
Мне реально 18 лет, я обычная студентка, есть парень с которым встречаемся 4 года. Но так сложились обстоятельства что надо срочно деньги.
Может посоветуете как договориться с собой по этим моментам.
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не нужно самого себя уговаривать, это бред
👍👍👍
Краткая инструкция для начинающих продажных женщин:
- устроиться на работу проституткой достаточно одного желания;
- чтобы работать в интим сфере сфере и зарабатывать надо любить секс;
- стать элитной проституткой и работать на себя без сутенеров, смотри пункт 1 и 2 + нужны мозги и опыт.
Это если совсем уж коротко. 😊