Как уговорить себя работать проституткой?

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Мне сейчас реально нужны деньги, по этому ищу работу проституткой. Три месяца до этого искала разные варианты, но у мне надо много денег. Просмотрев все объявления в интернете по факту чтобы реально заработать в Москве нужно трахаться.

Короче выбора особо нет, поэтому придется несколько месяцев раздвигать ноги. Но меня сдерживают два момента:

Боюсь попасть на дебилов которые нападут грабить. Как себя морально настроить что живешь таким образом жизни.

Мне реально 18 лет, я обычная студентка, есть парень с которым встречаемся 4 года. Но так сложились обстоятельства что надо срочно деньги.

Может посоветуете как договориться с собой по этим моментам.