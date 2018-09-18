Киев
Обсуждаем какие имеет преимущества, недостатки работа для девушек в Киеве. Из своего опыта могу сказать что где-то с 2014 года в любом городе Украины тяжело заработать денег. Лично я вижу как минимум три глобальных причины почему эскорт в Киеве за последние лет пять ухудшился.
- Клиенты обнищали как и всё общество в целом.
- Обвал курса гривны в отношении доллара еще больше усугубил ситуацию.
- Когда начали накрывать экономические кризисы.
Выше перечислены далеко не все возможные побочные эффекты которые могут ожидать каждую из нас. Еще вечный дебильный менталитет местных сутенеров. Они же там один "лучше" другого... Поголовно наркоманы и дебилы. Еще меня поражает что этих деятелей милиция регулярно садит в тюрьму, но на месте одного, появляется два новых. При этом, посаженный дебил предшественник на фоне новых кажется замечательным человеком. Какое отношение у них к девочкам, думаю рассказывать не стоит, без меня знают.
Как живут проститутки Киева в реальности
Но и неадекватные сутенеры это не все "сюрпризы" которые могут произойти. Не надо забывать что эскорт услуги в Киеве никто не легализовал. Соответственно ответственность за проституцию остается актуальна. По этому, в любой момент каждую девочку может ожидать неожиданная встреча с полицейскими. Которые в свою очередь, не смотря на смену нескольких политических режимов, остались сторонниками старых методов задержания. К тому же учитывая что все номера проституток Киева в конторе строго по списку. Разумеется каждый должен быть оплачен ежемесячно.
И не дай Бог появится новый номер который прошел мимо кассы... Обычно воспринимают это как личное оскорбление. В следствии чего в ближайшее время опера под видом клиентов придут в гости... Это я так, привела как пример самые распространенные недостатки которые имеет работа в Киеве для девушек с пониженной социальной ответственностью. Кроме этого, еще менее значительные "подводные камни" могут попадаться.
Работа для девушек в Киеве бывает вполне нормальной
Только что прочитала свой текст выше, чуть в депрессию не упала и тоску. На мгновенье даже задумалась удалить и написать что-то более нейтральное. Чтобы не давать повод думать что это я специально анти пропаганду веду здесь. Потом подумала, я же ничего не выдумала выше, уверена со мной согласится наверное каждая кто знает что такое эскорт в Киеве в реальности. К тому же, неоднократно встречала более резкие истории девочек. По этому решила оставить всё как есть.
Считаю лучше готовится к худшему, но оно обойдется. Чем прочитать объявление в котором предлагается высокооплачиваемая работа для девушек в Киеве в сфере досуга и сопровождения без проблем. И каждый гарантирует безопасность и конфиденциальность. А по факту попасть под раздачу агрессивных оперативников.
Справедливости ради, скажу что сама по себе работа в эскорте это потенциальные приключения и неприятности. Которых не избежать если не включить мозги. Я не веду к тому что работа за границей однозначно лучше. Нет, конечно! Там своих недостатков достаточно. В некоторых странах куда опаснее, чем в притонах на Леси Украинки.
Работа в Киеве есть и здесь есть смысл работать при этом хорошо зарабатывать. Но чтобы зарабатывать деньги а не проблемы, надо обязательно сотрудничать с адекватным агентством. Которых мало как и в каждом городе или любой другой стране. По этому, ищи не спеша и кто ищет тот найдет.
Мы за безопасный эскорт в Киеве
Если у тебя есть интересная информация по столице, добавляй в эту тему. В любом случае всегда есть и будут девочки которые по ряду причин могут или хотят найти работу в Киеве только. Если мне станет известна информация по существу, добавлю здесь. Так что следите за этой темой кому интересно. Вместе постараемся сделать темы безопаснее и выгоднее.
Девочки подскажите где найти нормальное агентство. В google и yandex разную дичь выдает. Всякие доски объявлений с загадочными объявлениями. В которых условия вроде им не эскортницы нужны, а замуж за французского посла собираются меня отдать. Или наоборот сильно заманчивые условия и заработки нереальные обещают.
Кстати, на днях слышала некоторые индивидуалки в Киеве молодые не опытные на закупку попали. Под видом иностранцев вызвали девочек на гостиницу. Что самое интересное заказали под видом клиента с международного сайта, назначили встречу на английском по WhatsApp сообщения. Не ожидала такого. Будьте внимательнее!
Вот группа в которой непосредственно темы по всем городам Украины. https://shpargalka.work/group/komsomolka-ua/ там поищи. Или здесь на сайте смотри https://komsomolka.work/ua/kiev/ там всегда полно всяких предложений от кого угодно.
Привет. Девочки а кто такой Вася в Киеве? Почти в каждом объявлении где предлагается работа в Киеве пишут «НЕ ВАСЯ» 🤣 .
Киев!! Не Вася!! Выплаты каждый день!! Все типажы!
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Это некий мега Киевский сутенёр?))
Что это за элитные эскорт услуги в Киеве? 🤣
Из болталки что девочки из личного опыта пишут отзывы про эскорт работу в Киеве у Васи:
Я знаю что такое Вася;) работала 7 месяцев, все устраивало, сейчас нашла условия хорошие
Васины конторы славятся безбожными условиями труда
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Штрафы за все что только вздумается, а обещанные 50/50 в итоге являются 80/20 и то не в бОльшую для девочек сторону
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Смотря какая Васина ветка, их три по всему Киеву
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Есть которые 30$ всей базе штраф впаяют за неубранную стирку, а есть и адекватные
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Ну извините это уже не глобальная проблема которую все называют "Вася"
Это уже все сугубо дело каждой базы, не все так не везет)
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Девчонки я работала у Васи мало того что там условия труда ужастны так там не девочки а змеиное кобло меня хватило на 5 дней
Меня сразу поставили на 2000 так там было в одной квартире 18 девочек из них 6 зечек
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Ну конечно как Васин деспечер и работник ты не будешь про его контору так говорить а я знаю я когда перешла до Лёши у него действительно хорошие условия а для Васи девушки это расходный материал и к нему идут только потому что у него дофига рекламы и обещают залитые горы а на деле просто ад и не я это одна говорю
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И я не спорю там было пару хороших девочек но всем балом руководили 2 главных зечки и ты их знаешь блондинка и брюнетка это без преувелечений у них не только манера общения была зоновской но даже тату их отрицала на груди ну это капец я не успела отработать и день они уже начали меня строить взяли мой полушубок кинули на балкон когда я была на выезде за то что я им возрозила
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Не работаю у Васи уже давно.но это не важно.
Я верю что опыт работы у Васи у тебя плохой,и воспоминания не очень.но я это написала, чтобы ты не обвиняла во всём девочек.там реально много хороших девушек работали и работают, и ты права что девочки для Васиных кантор как расходный материал(их руководство так и называют"пакетами").
Это неприятно.
Но , действительно для девушек с периферии это хороший старт в этом бизнесе.
Ты сказала своё мнение, тебя всё услышали,с я в ответ выразила своё.
Пусть теперь каждый делает вывод.
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Как оказалось есть не только Вася. Попала не к нему, но тоже вычеты за квартиру оказались не такими как обсуждали заранее, плюс еще по мелочам снимают, так еще и огромную сумму с первого вечера содрали приличную. Это все вкупе с хамским отношением.
Лично работала на Васину контору около года. Так как это был первый опыт работы в данной сфере прошла всё с ними. Начиная от обычных часов заканчивая спец заказами. Штрафы неоправданные, работа суточными 4 суток подряд. Клопы на некоторых квартирах. Кражи. Невозможность взять выходные, даже купленные за 100$. Многие девочки из-за разных причин начинают употреблять или пить. Если нужна более детальная информация - пишите в личку. Отвечу на все вопросы. Не советую.
Да работают и баз очень много. Различить можно по нескольким признакам:
- вычитание с зп. (обещают 50/50, но фактически получается 80/20. Снимают за квартиру, презервативы, каждые 3 часа ты должна будешь сдать в кассу МБР (минет без резинки) и не важно, сделала ты его или нет. Так же ты должна будешь отдавать % с допов.
- дресс-код. Короткие платья, шпильки и не важно какая погода на улице. На базе ты должна будешь ходить в шелковых халатах, белье и тапочках с пушком. У меня до сих пор сохранились 🤣
- суточная. Раз в неделю ты должна будешь проводить сутки на базе и работать как днём так и ночью. По правилам тебе дадут время поспать, но могут разбудить в любой момент. По идее график вы составляете сами, нооо обычно в 4 утра все бегают по потолку и ищут самую крайнюю 😬
- жёсткие правила нахождения на базе. Начиная смену ты не имеешь права выйти с базы в магазин или аптеку. Заказать доставку еды или ещё что. Поймают - штраф. Нельзя спать. Кушать после 18.00 можно фрукты, овощи, молоку, короче все не жирное и диетическое 😭
- диспетчера. На квартире есть диспетчер, который работает с гостями, отвечает на звонки, находит вам машину и хранит деньги. Да, после получения денег от клиента, вы отдаёте сразу всю сумму диспетчеру.
И самое главное правило, которые заставляют заучивать всех работников Васи: отзвоны. Села в машину - позвонила. Приехала - позвонила. Зашла в квартиру - позвонила. Закончилось время - позвонила. Села обратно в машину - позвонила 🤯
Это если кратко 🤷♀️ если ещё что-то заинтересует - спрашивай) )
P. S. Постараюсь узнать касательно баз в Киеве, но не обещаю
@Fortuna а у кого сейчас здесь можно заработать? Где условия нормальные? Раньше слышала какая-то Рената была но о ней тоже не однозначные отзывы были. Потом ещё некий Антон был но его по-моему посадили давно. Где сейчас можно найти работу в Киеве в нормальном месте?
Кто что знает про агенство в Киеве GIA, раньше было вроде неплохое, но слышала их недавно закрыла полиция. Кто то знает работают они сейчас или нет? И стоит ли с ними сейчас работать?
Можешь подсказать место где работа только с иностранцами ,в поисках работы в Киеве но пока глухо (
Девочки вы как маленькие.) На форумах и группах как правило Вам «подскажут» проверенное место разве что сами скауты. И те скорее всего что из ЧС. Есть конечно вероятность реальной помощи, но это не больше чем 1 шанс из 100. По этому, мой Вам дружеский совет, не ищите советы у неизвестных людей онлайн. Наверное раз 1000 уже обсуждали и объясняли что раздавать «рыбные» места, любимый способ заманить девочек на работу к себе. В то время как реальной эскортнице это априори не выгодно.
По этому, поводу основательно разжевали здесь https://shpargalka.work/rabota/otzyvy-o-eskort-rabote/ почему категорически нельзя верить отзывам. При этом подтвердили кучей реальных историй из жизни девочек. И по большому счету если задуматься настоящим девочкам делится этой информацией во вред себе. Советую почитать. Хватит уже дебильным скаутам и сутенерам давать себя разводить.
Всем кому нужна работа в Киеве советую альтернативный вариант, найти на ферме https://shpargalka.work/ferma/ . В принципе таким образом в любом городе и стране можно искать. Возможно это не 100% идеальный вариант, но в 300 раз надежней чем наедятся что кто-то подарит проверенное на личном опыте агентство. В реальной жизни хорошее место не так просто найти чтобы потом его раздаривать всем желающим.
Это моё личное мнение, а Вы конечно сами решайте верить в подсказки или нет. 😉
Рядом в теме прочитала про эскорт в Одессе, какие там страсти происходят. Это во всех городах такое безобразие происходит?