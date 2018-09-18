Обсуждаем какие имеет преимущества, недостатки работа для девушек в Киеве. Из своего опыта могу сказать что где-то с 2014 года в любом городе Украины тяжело заработать денег. Лично я вижу как минимум три глобальных причины почему эскорт в Киеве за последние лет пять ухудшился.

Клиенты обнищали как и всё общество в целом. Обвал курса гривны в отношении доллара еще больше усугубил ситуацию. Когда начали накрывать экономические кризисы.

Выше перечислены далеко не все возможные побочные эффекты которые могут ожидать каждую из нас. Еще вечный дебильный менталитет местных сутенеров. Они же там один "лучше" другого... Поголовно наркоманы и дебилы. Еще меня поражает что этих деятелей милиция регулярно садит в тюрьму, но на месте одного, появляется два новых. При этом, посаженный дебил предшественник на фоне новых кажется замечательным человеком. Какое отношение у них к девочкам, думаю рассказывать не стоит, без меня знают.

Как живут проститутки Киева в реальности

Но и неадекватные сутенеры это не все "сюрпризы" которые могут произойти. Не надо забывать что эскорт услуги в Киеве никто не легализовал. Соответственно ответственность за проституцию остается актуальна. По этому, в любой момент каждую девочку может ожидать неожиданная встреча с полицейскими. Которые в свою очередь, не смотря на смену нескольких политических режимов, остались сторонниками старых методов задержания. К тому же учитывая что все номера проституток Киева в конторе строго по списку. Разумеется каждый должен быть оплачен ежемесячно.

И не дай Бог появится новый номер который прошел мимо кассы... Обычно воспринимают это как личное оскорбление. В следствии чего в ближайшее время опера под видом клиентов придут в гости... Это я так, привела как пример самые распространенные недостатки которые имеет работа в Киеве для девушек с пониженной социальной ответственностью. Кроме этого, еще менее значительные "подводные камни" могут попадаться.

Работа для девушек в Киеве бывает вполне нормальной

Только что прочитала свой текст выше, чуть в депрессию не упала и тоску. На мгновенье даже задумалась удалить и написать что-то более нейтральное. Чтобы не давать повод думать что это я специально анти пропаганду веду здесь. Потом подумала, я же ничего не выдумала выше, уверена со мной согласится наверное каждая кто знает что такое эскорт в Киеве в реальности. К тому же, неоднократно встречала более резкие истории девочек. По этому решила оставить всё как есть.

Считаю лучше готовится к худшему, но оно обойдется. Чем прочитать объявление в котором предлагается высокооплачиваемая работа для девушек в Киеве в сфере досуга и сопровождения без проблем. И каждый гарантирует безопасность и конфиденциальность. А по факту попасть под раздачу агрессивных оперативников.

Справедливости ради, скажу что сама по себе работа в эскорте это потенциальные приключения и неприятности. Которых не избежать если не включить мозги. Я не веду к тому что работа за границей однозначно лучше. Нет, конечно! Там своих недостатков достаточно. В некоторых странах куда опаснее, чем в притонах на Леси Украинки.

Работа в Киеве есть и здесь есть смысл работать при этом хорошо зарабатывать. Но чтобы зарабатывать деньги а не проблемы, надо обязательно сотрудничать с адекватным агентством. Которых мало как и в каждом городе или любой другой стране. По этому, ищи не спеша и кто ищет тот найдет.

Мы за безопасный эскорт в Киеве

Если у тебя есть интересная информация по столице, добавляй в эту тему. В любом случае всегда есть и будут девочки которые по ряду причин могут или хотят найти работу в Киеве только. Если мне станет известна информация по существу, добавлю здесь. Так что следите за этой темой кому интересно. Вместе постараемся сделать темы безопаснее и выгоднее.