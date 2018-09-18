Привет девчонки. Хочу рассказать что у меня произошло, чтобы предупредить остальных, заодно спросить совет у более опытных. Последнее время я нормально подрабатывала как индивидуалка в Одессе. Чуть больше месяца назад впервые решила попробовать.

По сколько, не в курсе куда мужики ходить снимать проституток в Одессе, пошла в онлайн. Случайно наткнулась на комсомолку https://tlg.repair/komsomolka_ua , которая меня приятно обрадовала. Там индивидуалки могут бесплатно искать клиентов. Не скажу что много, но регулярно, а главное нормальных люде там находила.

Пока недавно не случился пи...сец. Как обычно написал парень, назначил свидание. Я пришла, а это оказались полицейские! Сложили уроды протокол за предоставление интим услуг, на меня. Предлагали стучать им на сутенёров итд...

Мне очень не хочется погружаться в это болото, правда. Подскажите как можно выйти из сложившейся ситуации? Может есть возможность как проверять клиентов или сайты знакомств где они не ищут девочек? Спасибо.