Одесса
Если тебя интересует работа для девушек в Одесса в сфере досуга, эскорта, отзывы, жалобы и предложения, пиши здесь. Только что удалила и перенесла сообщения не по теме. Тему в соседней ветке «проститутки Одессы» объединила с этой, не создавайте заново.
Работа для девушек в Одессе обсуждается только здесь
Для новичков могу добавить, что в пределах Украины, обстановка примерно одинаковая во всех городах. Рядом обсуждается работа в Киеве, там много полезного написано. И в большинстве случаев советы одинаково подходят и сюда. Те же яйца только в профиль...
Сейчас в Одессе очень плохо с работой.
В основном нищие курды и Арабы + конкуренцию делают залетные молдованки они готовы работать за 30 уе.
Привет девчонки. Хочу рассказать что у меня произошло, чтобы предупредить остальных, заодно спросить совет у более опытных. Последнее время я нормально подрабатывала как индивидуалка в Одессе. Чуть больше месяца назад впервые решила попробовать.
По сколько, не в курсе куда мужики ходить снимать проституток в Одессе, пошла в онлайн. Случайно наткнулась на комсомолку https://tlg.repair/komsomolka_ua , которая меня приятно обрадовала. Там индивидуалки могут бесплатно искать клиентов. Не скажу что много, но регулярно, а главное нормальных люде там находила.
Пока недавно не случился пи...сец. Как обычно написал парень, назначил свидание. Я пришла, а это оказались полицейские! Сложили уроды протокол за предоставление интим услуг, на меня. Предлагали стучать им на сутенёров итд...
Мне очень не хочется погружаться в это болото, правда. Подскажите как можно выйти из сложившейся ситуации? Может есть возможность как проверять клиентов или сайты знакомств где они не ищут девочек? Спасибо.
@tratata Что я тебе должна сказать... Проститутки Одессы особого выбора не имеют, как порочные женщины других регионов Украины. В этом положении выбирать особо не с чего.
- Сотрудничать.
- Отказать.
- Работать с агентством.
Первый вариант включает в себя скорее всего кроме того что информировать придётся, плюс ежемесячный взнос делать. Во всяком случае в Харькове именно так знакомая прилипла.
Работа мимо кассы полиции невозможна априори. Так же, выброси из головы иллюзии относительно проверки клиентов, это бред. У тебя 1 шанс из 100 выкупить толкового опера. Если не будешь делать как они предложили при этом дальше работать, будут постоянно терроризировать тебя. Не хочу долго объяснять, поверь что так не выйдет.
Что касается рекламы. Они есть везде где существует вероятность сняться. Тем более, у Вас не так много рыбных мест. Так что без разницы где ты будешь сниматься, везде найдут. Здесь только вопрос времени и твоего везения, кого-то ловят в первый день. Некоторые петляют несколько месяцев. Но фарт рано или поздно заканчивается и начинаются погони драки перестрелки. 🤣 🤣 🤣 🤣
Со мной произошло такое же приключение прошлой осенью. Такая самая схема, в тот же чат в телеграмме, под видом клиента назначили встречу. Пришли в двоем, и начались качели. Я тогда написала Алёне (админ группы), чтобы заблокировала их пользователя. Но по-моему он так и остался не онлайн. По началу думала проблема в группе. Но поговорила со знакомой, она тоже предоставляет эскорт услуги в Одессе. С её слов они записаться могут от куда угодно. Блин жалко, с комсомолки этой нормальные заказы были, из-за этих дебилов не могу нормально знакомится и общаться. Постоянно паранойя преследует. 😆
@ariel Лучше всего пожалуйся в лигу наций или ООН. 😆 Видно что недавно в теме. Здесь всё просто. Ты предоставляешь интим услуги, это запрещено действующим законодательством Украины. Полиция выполняет свои непосредственные служебные обязанности, привлекая к административной ответственности за проституцию.
- Вопрос: на что здесь жаловаться?
- Ответ: причины отсутствуют.
Продолжу развивать мысль.
Допустим сказали тебе что должна платить ежемесячно, в Украине это старая традиция с времён динозавров. В этом случае если пожаловаться на них, здесь могут арестовать их за взятку. Но тогда надо забыть что такое эскорт в Одессе.
Вывод: надо понимать что после жалобы, работать в Одессе девушке которая сдала коллегу, не дадут.
Отнюдь не понятна причина возмущения. Перечисленные негодования, бред сивой кобылы.
Проститутки Одессы на особом положении?
В Украине за предоставление интим услуг есть административное наказание во всех областях. Это претензии в Верховную Раду, пусть депутаты меняют закон. То что тебя поймали, так это их непосредственная служебная обязанность.
Второе что тебя возмутило, процесс твоего бралова? Заурядная, стандартная ситуация. Хотела чтобы тебя на романтический ужин пригласили. Потом в стиле предложение выйти замуж, сообщили что задержана за проституцию? Тебе еще повезло. Посмотри как к другим в гости наведались. Источник.
Тебе обошлось лёгким испугом по сравнению с ними. Тебя же не избивали?
Полиция на всех эскорт сайтах знакомств
Какая логика удалять аккаунт? Через 10 минут войдут с нового. Так хотя бы знаешь кто они. Обычно эти номера одноразовые, после каждой контрольной закупки выбрасываются.
Операм без разницы где искать нас. Они есть в любом месте где можно найти спонсора. Никуда от этого не денешься. По этому, успокойся и не психуй. 😉
Мне 18 лет, никогда раньше не работала проституткой. Но срочно нужны деньги. Сразу хотела сама искать клиентов на сайтах знакомств. Случайно нашла эту тему и желание пропало. Загреметь в милицию мне категорически нельзя.
Начала искать проверенные варианты, но как разобрать, где надежное место, а какое нет, не понимаю. Вот нашла вроде интересный вариант.
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Юля
Я это объявление на пионерка Одесса нашла, на сколько можно доверять? Для меня самое главное чтобы я не попала в полицию. Или возможно посоветуйте агентство которому в этом плане можно доверять. Заранее спасибо.
@kira Так что теперь получается работать в Одессе нельзя? Проституцию победили? Секретарём идти? Или можешь посоветовать как избежать этих неприятностей?