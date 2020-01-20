Привет всем. Мне 18 лет, я из Питера, но нахожусь сейчас в Москве. Так получилось что я ушла из дома, живу пока отдельно одна. Посоветуйте, где можно найти работу девушке без опыта и без образования. По ряду независимых от меня причин, у меня всего лишь 9 классов образования средней школы. Ещё ходила на курсы парикмахера два месяца, есть бумага о окончании.

В идеальном варианте, если бы найти работу с проживанием, без интима. Наверное ещё не готова к сексу за деньги). Не могла раньше даже подумать что найти работу девушке так нелегко. Казалось в интернете полным полно объявлений в которых требуются девушки. А по факту, уже почти месяц ищу работу, но результат нулевой.

Только работа для девушек без опыта и без интима надо

В крайнем случае, поделитесь советом в каком направлении мне искать работу и где. Я уже думала работать секретарём в офисе. Отослала своё резюме в семь мест, фотки добавила. Из одного места, пригласили на собеседование. Пришла на этот кастинг, беседовала с начальником отдела продаж. Оказался прямолинейный, сказал что зарплата будет даже выше чем указано в объявлении. Но в мои обязанности ещё будет включён секс с ним... Ответила что подумаю и перезвоню, и ушла от туда по быстрому.

Конечно же, не буду звонить в этот офис, не хочу себя на работе чувствовать проституткой. Думаю если упорно искать работу, смотреть объявление рано или поздно найду нормальную работу с высокой зарплатой. Если у Вас есть какие-то варианты где красивой молодой девушке найти работу, пишите. Я обычная девчонка, 178 см рост, стройная, не полная 48 кг, блондинка с длинным волосом до плеча и голубыми глазами. 🙂 Выгляжу довольно не плохо, стыдно за меня не будет.) Не подведу. 😉