Внимание! Объявления о работе публиковать и искать опять можно на komsomolka.work бесплатно. Сайт уже работает нормально, регистрацию сделали. Извиняюсь за виденные неудобства.
Работа для девушек без опыта
Привет всем. Мне 18 лет, я из Питера, но нахожусь сейчас в Москве. Так получилось что я ушла из дома, живу пока отдельно одна. Посоветуйте, где можно найти работу девушке без опыта и без образования. По ряду независимых от меня причин, у меня всего лишь 9 классов образования средней школы. Ещё ходила на курсы парикмахера два месяца, есть бумага о окончании.
В идеальном варианте, если бы найти работу с проживанием, без интима. Наверное ещё не готова к сексу за деньги). Не могла раньше даже подумать что найти работу девушке так нелегко. Казалось в интернете полным полно объявлений в которых требуются девушки. А по факту, уже почти месяц ищу работу, но результат нулевой.
Только работа для девушек без опыта и без интима надо
В крайнем случае, поделитесь советом в каком направлении мне искать работу и где. Я уже думала работать секретарём в офисе. Отослала своё резюме в семь мест, фотки добавила. Из одного места, пригласили на собеседование. Пришла на этот кастинг, беседовала с начальником отдела продаж. Оказался прямолинейный, сказал что зарплата будет даже выше чем указано в объявлении. Но в мои обязанности ещё будет включён секс с ним... Ответила что подумаю и перезвоню, и ушла от туда по быстрому.
Конечно же, не буду звонить в этот офис, не хочу себя на работе чувствовать проституткой. Думаю если упорно искать работу, смотреть объявление рано или поздно найду нормальную работу с высокой зарплатой. Если у Вас есть какие-то варианты где красивой молодой девушке найти работу, пишите. Я обычная девчонка, 178 см рост, стройная, не полная 48 кг, блондинка с длинным волосом до плеча и голубыми глазами. 🙂 Выгляжу довольно не плохо, стыдно за меня не будет.) Не подведу. 😉
Я тоже без опыта, только меня эскорт в Питере, интересует. Если будут предложения пишите. Чем быстрее тем лучше.
@fistashka Ты уверена что твои запросы имеют что-то общее с реальностью? Наверное надо быть дворянских кровей чтобы найти подходящий тебе вариант. Тем более учитывая какой год за окном сейчас. В 2008-2014 годах думаю можно было бы без проблем трудоустроится на обычную должность. При этом нормально зарабатывать.
Начиная с 2015 года, ситуация кардинально изменилась. Теперь работа для девушек с высокой зарплатой большая редкость. Тем паче без опыта... Я лично за неделю пересмотрела все объявления на досках и разных сайтах. В итоге не получилось ничего найти. Единственное реальное решение это эскорт работа, не смотря на риски описанные в девочками.
По-моему в наши времена чтобы заработать, важно учитывать суровые реалии.
Девочки вы по-моему из 2010 года к нам на машине времени прилетели). Сейчас найти работу и с опытом не легко, даже эскортницей. А у Вас требования вроде ты дочь французского посла.)
Кстати как вариант работа массажисткой есть, почитай что пишут. Заработки вроде не супер но без секса, как Вам надо.