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Внимание! Объявления о работе публиковать и искать опять можно на komsomolka.work бесплатно. Сайт уже работает нормально, регистрацию сделали. Извиняюсь за виденные неудобства.

Как стать эскортницей

Работа для девушек без опыта  

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Fistashka
 Fistashka
(@fistashka)
New Member
Зарегистрирован: 4 месяца назад
Сообщения: 3
08.10.2019 08:03  

Привет всем. Мне 18 лет, я из Питера, но нахожусь сейчас в Москве. Так получилось что я ушла из дома, живу пока отдельно одна. Посоветуйте, где можно найти работу девушке без опыта и без образования. По ряду независимых от меня причин, у меня всего лишь 9 классов образования средней школы. Ещё ходила на курсы парикмахера два месяца, есть бумага о окончании.

В идеальном варианте, если бы найти работу с проживанием, без интима. Наверное ещё не готова к сексу за деньги). Не могла раньше даже подумать что найти работу девушке так нелегко. Казалось в интернете полным полно объявлений в которых требуются девушки. А по факту, уже почти месяц ищу работу, но результат нулевой.

Только работа для девушек без опыта и без интима надо

В крайнем случае, поделитесь советом в каком направлении мне искать работу и где. Я уже думала работать секретарём в офисе. Отослала своё резюме в семь мест, фотки добавила. Из одного места, пригласили на собеседование. Пришла на этот кастинг, беседовала с начальником отдела продаж. Оказался прямолинейный, сказал что зарплата будет даже выше чем указано в объявлении. Но в мои обязанности ещё будет включён секс с ним... Ответила что подумаю и перезвоню, и ушла от туда по быстрому.

Конечно же, не буду звонить в этот офис, не хочу себя на работе чувствовать проституткой. Думаю если упорно искать работу, смотреть объявление рано или поздно найду нормальную работу с высокой зарплатой. Если у Вас есть какие-то варианты где красивой молодой девушке найти работу, пишите. Я обычная девчонка, 178 см рост, стройная, не полная 48 кг, блондинка с длинным волосом до плеча и голубыми глазами. 🙂  Выгляжу довольно не плохо, стыдно за меня не будет.) Не подведу. 😉 

Работа для девушек без опыта и образования

This topic was modified 4 месяца назад by admin
This topic was modified 3 месяца назад by admin

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Тэги темы
работа девушке вакансии трудоустройство Россия
Arinaradionova
 Arinaradionova
(@arinaradionova)
New Member
Зарегистрирован: 3 месяца назад
Сообщения: 3
30.10.2019 04:37  

Я тоже без опыта, только меня эскорт в Питере, интересует. Если будут предложения пишите. Чем быстрее тем лучше.

@fistashka Ты уверена что твои запросы имеют что-то общее с реальностью? Наверное надо быть дворянских кровей чтобы найти подходящий тебе вариант. Тем более учитывая какой год за окном сейчас. В 2008-2014 годах думаю можно было бы без проблем трудоустроится на обычную должность. При этом нормально зарабатывать.

 Начиная с 2015 года, ситуация кардинально изменилась. Теперь работа для девушек с высокой зарплатой большая редкость. Тем паче без опыта... Я лично за неделю пересмотрела все объявления на досках и разных сайтах. В итоге не получилось ничего найти. Единственное реальное решение это эскорт работа, не смотря на риски описанные в девочками.

По-моему в наши времена чтобы заработать, важно учитывать суровые реалии.


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Anka
 Anka
(@anka)
Trusted Member
Зарегистрирован: 2 года назад
Сообщения: 90
21.11.2019 23:57  

Девочки вы по-моему из 2010 года к нам на машине времени прилетели). Сейчас найти работу и с опытом не легко, даже эскортницей. А у Вас требования вроде ты дочь французского посла.)

Кстати как вариант работа массажисткой есть, почитай что пишут. Заработки вроде не супер но без секса, как Вам надо.


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