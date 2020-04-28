28.04.2020 22:32

Ежедневно сотни молодых женщин пытаются найти надёжные вакансии где требуются девушки на высокооплачиваемую работу в сфере досуга и эскорт услуг в Москве. Не смотря на то что Google и Yandex предлагают тысячи тематических объявлений, лишь единицы из них заслуживают внимание. В остальных случаях высокая вероятность стать жертвой мошенников, шантажистов и опасных работодателей. Этого всего можно избежать если следовать простым правилам, которыми поделюсь здесь из личного опыта.

Высокооплачиваемая работа для девушек в Москве, реальная обстановка

Прежде всего приведу статистику, если девушка ищет работу в Москве понимала что её ожидает на самом деле. Данные основаны на опыте участниц популярного телеграмм канала «Пионерка Москва» по трудоустройству в столице.

30% минимальный заработок (20 000 рублей);

30% убытки + угрозы агентства;

10% мошенники, коллекционеры фото;

10% откровенно опасные работодатели;

10% Порядочные профессиональные агентства;

В теме где обсуждается работа в эскорте в целом в седьмом сообщении я детально написала распространённые ошибки девочек. Рекомендую внимательно прочитать что бы не наступить на грабли.

Эскорт работа в Москве для девушек может приносить высокий доход без проблем, либо создать серьезные неприятности.

Эскорт услуги в Москве работа о которой не всё рассказывают работодатели

Часто соискательницы не в полной мере отдают себе отчёт об возможных рисках. Чтобы донести важность до каждой из Вас ниже приведу один из многочисленных примеров чем может закончится для эскортницы сотрудничество с некомпетентным эскорт агентством в Москве.