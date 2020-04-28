Москва
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Высокооплачиваемая работа для девушек в Москве, реальная обстановка
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- 30% минимальный заработок (20 000 рублей);
- 30% убытки + угрозы агентства;
- 10% мошенники, коллекционеры фото;
- 10% откровенно опасные работодатели;
- 10% Порядочные профессиональные агентства;
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Эскорт услуги в Москве работа о которой не всё рассказывают работодатели
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