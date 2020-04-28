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Kira
 Kira
(@kira)
Moderator
Зарегистрирован: 3 года назад
Сообщения: 192
28.04.2020 01:45  

Объединённая тема, дорогие менеджеры высокооплачиваемая работа для девушек в Москве в сфере досуга тут только обсуждается. Не надо здесь предлагать красивые вакансии, делайте это на комсомолке ворк. Баннер на которую есть на каждой странице форума. Здесь только общение про эскорт в Москве и всё что с этим связано, отзывы, советы и вопросы.

Ко всем остальным так же, убедительная просьба вопросы жалобы предложения пишите сюда. Если это имеет отношение к МСК. А пока по мере поступления свободного времени буду постепенно собирать сообщения по всему сайту. Заранее приношу извинения что некоторые старые могут быть раньше новых. Это я не совсем разобралась как правильно объединять. 🤗


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Тэги темы
эскорт
Kira
 Kira
(@kira)
Moderator
Зарегистрирован: 3 года назад
Сообщения: 192
28.04.2020 22:32  

Ежедневно сотни молодых женщин пытаются найти надёжные вакансии где требуются девушки на высокооплачиваемую работу в сфере досуга и эскорт услуг в Москве. Не смотря на то что Google и Yandex предлагают тысячи тематических объявлений, лишь единицы из них заслуживают внимание. В остальных случаях высокая вероятность стать жертвой мошенников, шантажистов и опасных работодателей. Этого всего можно избежать если следовать простым правилам, которыми поделюсь здесь из личного опыта.

Высокооплачиваемая работа для девушек в Москве, реальная обстановка

Прежде всего приведу статистику, если девушка ищет работу в Москве понимала что её ожидает на самом деле. Данные основаны на опыте участниц популярного телеграмм канала «Пионерка Москва» по трудоустройству в столице.

  • 30% минимальный заработок (20 000 рублей);
  • 30% убытки + угрозы агентства;
  • 10% мошенники, коллекционеры фото;
  • 10% откровенно опасные работодатели;
  • 10% Порядочные профессиональные агентства;

В теме где обсуждается работа в эскорте в целом в седьмом сообщении я детально написала распространённые ошибки девочек. Рекомендую внимательно прочитать что бы не наступить на грабли.

Эскорт работа в Москве для девушек может приносить высокий доход без проблем, либо создать серьезные неприятности.

Эскорт услуги в Москве работа о которой не всё рассказывают работодатели

Часто соискательницы не в полной мере отдают себе отчёт об возможных рисках. Чтобы донести важность до каждой из Вас ниже приведу один из многочисленных примеров чем может закончится для эскортницы сотрудничество с некомпетентным эскорт агентством в Москве.


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Проверенные проститутки Москвы предлагают интим услуги

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