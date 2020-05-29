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Эскорт группы телеграмм девочкам
29.05.2020 12:16
Последнее время полно мошенников, по этому решила добавить список на проверенные группы группы для эскортниц. Из того что мне известно:
Первая на открытый чат который в общем доступе. Но советую реальным девочкам, пройти не сложную проверку и чтобы добавили в закрытую болталку. Инструкция в этом сообщении изложена.
Вышеперечисленные ссылки на данный момент открыты для перехода с России. Вдруг в будущем станут заблокированы, напишите в этой теме, обновлю на новые.
Тема была редактированна 3 часа назад от Kira