Эскорт группы телеграмм девочкам  

29.05.2020 12:16

Последнее время полно мошенников, по этому решила добавить список на проверенные группы группы для эскортниц. Из того что мне известно:

Болталка для девочек, тут;

Черный список, здесь;

Эскорт атлас, перейти;

Первая на открытый чат который в общем доступе. Но советую реальным девочкам, пройти не сложную проверку и чтобы добавили в закрытую болталку. Инструкция в этом сообщении изложена.

Вышеперечисленные ссылки на данный момент открыты для перехода с России. Вдруг в будущем станут заблокированы, напишите в этой теме, обновлю на новые.