Rusdosug com нужна кнопка для входа на русдосуг  

29.05.2020 11:47

Привет, девочки подскажите как зайти на сайт русдосуг в обход блокировки из СПб. Скиньте актуальный вход на www rusdosug com или зеркало с кнопкой которая переведёт на доступный адрес.

Знакомая в Москве настроила мне телефон три дня назад, открывала без проблем. Вернулась в Питер, и как на зло не могу попасть. Плюс у неё номер отключён, а мне прямо сейчас надо добавить там анкету.

Заранее спасибо, а то с 8 утра мучаюсь.