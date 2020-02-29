Девчонки помогите советом как быстро и без палева найти работу девушке в СПБ. Мне 22 года, но раньше никогда работала. Почитала форум, поняла что эскорт как индивидуалка не подойдёт в моём случае. Потому что моя цель это заработать 150000 рублей, после этого закончить «трудовую деятельность» в сфере досуга.

Варианты в других странах не подходят по ряду причину. По этому, подскажите проверенное эскорт агентство в Питере. Только не бордель какой-то то, а высокого уровня. Где можно заработать от 100$ час, и в день не меньше пяти клиентов. По моим подсчётами в таком темпе получится за месяц насобирать необходимую сумму.

Еще если можно посоветуйте что делать чтобы не встретить среди клиентов своих знакомых и личной жизни. Для меня этот момент важнее чем доход. Утешаю себя тем что работа для девушек в Санкт-Петербурге без палева потому что многие работают в этой теме. Из-за чего у меня не высокая вероятность встретить знакомых.