СПБ
Новая тема, теперь только здесь обсуждается работа для девушек в СПБ.
Девчонки помогите советом как быстро и без палева найти работу девушке в СПБ. Мне 22 года, но раньше никогда работала. Почитала форум, поняла что эскорт как индивидуалка не подойдёт в моём случае. Потому что моя цель это заработать 150000 рублей, после этого закончить «трудовую деятельность» в сфере досуга.
Варианты в других странах не подходят по ряду причину. По этому, подскажите проверенное эскорт агентство в Питере. Только не бордель какой-то то, а высокого уровня. Где можно заработать от 100$ час, и в день не меньше пяти клиентов. По моим подсчётами в таком темпе получится за месяц насобирать необходимую сумму.
Еще если можно посоветуйте что делать чтобы не встретить среди клиентов своих знакомых и личной жизни. Для меня этот момент важнее чем доход. Утешаю себя тем что работа для девушек в Санкт-Петербурге без палева потому что многие работают в этой теме. Из-за чего у меня не высокая вероятность встретить знакомых.
Как вариант, попробуй свяжись с этим агентством. У меня знакомая там работает, правда три всего. Пока что, с её слов всё хорошо. Подробности не стала у неё узнавать, у неё свои причуды и паранойя. Но знаю её, если бы там был плохой доход, она ушла бы в первый день от туда.
@ksysha можно мне тоже контакт этой девочки, я искала такую работу в СПб - я с опытом. Нашла один развод, рекламу и спа((( если ещё актуально😢
@arinaradionova Мы ведем сейчас набор девушек в студию, работать онлайн в видеочате. https://olivia-live.ru/
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@annakiss Мы ведем сейчас набор девушек в студию, работать онлайн в видеочате. https://olivia-live.ru/
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Оливия - студия онлайн моделей в Санкт-Петербурге.Мы обучаем всех моделей разного уровня. Мы обучаем с "нуля". Мы помогаем каждой новой модели начиная от вопросов работы с компьютером до проведения фотосессий и подбора лучшего образа.Мы научились всему сами за 4 года работы в этой сфере и мы готовы поделиться своими знаниями и опытом с каждой моделью
Мы предлагаем:
-удобное расположение студии - 7 минут пешком от станции метро Площадь Ленина (Финляндский вокзал)
-смены предоставляются на выбор: утренние, вечерние или ночные (есть возможность подстроить смены индивидуально)
-в первую неделю - выплаты происходят ежедневно, далее еженедельно по понедельникам
-просторные чистые комнаты ( 5 рабочих мест), в каждой комнате есть окна.
-мы не против курения на территории студии (и даже в кадре), только если это любые VAPE или iQOS ;)
-чай, кофе, печеньки - в свободном доступе (но не в кадре)
-удобная просторная кухня с зоной отдыха (так же есть большой холодильник и микроволновка).
-на каждом этапе вашей работы будет осуществляться полное кадровое сопровождение и обучение.
-фотосессии, съемки тизеров - за счет студии
-нижнее бельё, игрушки (включая LUSH) и прочие аксессуары - со скидкой 50%
-мы работаем более чем с 10-ю сайтами и для каждой модели подбор сайтов просиходит индивидуально.
-повышенный процент.
-предоставляем возможность работать с опытным оператором, который быстро выведет вас на высокий доход.
-у нас есть разные комнаты (не только кровати)
https://olivia-live.ru/
Telegram/WhatApp: +79627271607
Переехала недавно в спб, искала агентства. Вроде пару только адекватных. В итоге нашла одно, уже пару месяцев сотрудничаю, вроде все ок и по зп и по заказам. Можете написать моему менеджеру в вотсапе , она все расскажет. +79265119625
@arinaradionova работаю сейчас с агентством в СПБ, все ок. Тоже искала долго чтобы не спам и не кидалово. Пока довольна. Если еще нужна работа можете написать менеджеру в вотсап +79265119625
@savannah-m сейчас работаю в спб. переехала недавно. Если хочешь можешь написать моему менеджеру в вотсап +79266604425