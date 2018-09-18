18.09.2018 14:25

Все объявления на форуме в которых предлагалась работа для девушек в Харькове в сфере досуга и эскорта, удалила. Напоминаю, здесь нельзя размещать вакансии. Тут можно задать вопросы и найти ответы. Или поделится опытом путём написания отзыва о работе в этом городе. Так же, в этой теме обсуждаются проститутки Харькова и эскорт услуги города и области. Не надо создавать отдельно темы для каждого села.

В качестве полезной информации по существу рекомендую почитать тему в которой обсуждается работа в Киеве соседней ветке. Не смотря на то что разные города, суть особо не меняется. И принцип везде остаётся тот же. Прежде всего это советую читать всем кого интересует работа в Харькове в сфере досуга впервые. Чтобы понять что тебя ожидает.

Относительно безопасности, читай про эскорт в Одессе, там одна индивидуалка завела дискуссию о проблемах с полицией. По всем городам Украины всё происходит по аналогичному сценарию.

Если у тебя есть что рассказать именно об этом городе, пиши, с удовольствием почитаем. 😉