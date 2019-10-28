Как найти папика?

Девочки, кто Вам сказал что существуют целые сайты с папиками на которых легко найти богатого спонсора девушке из любого города, на сайтах знакомств прочитали?

Тогда я вас сейчас разочарую!

Нет таких ресурсов в принципе. На самом деле это очень простая схема (если быть точнее то лохотрон), работает по следующему принципу.

На сайтах знакомств мужикам обещают (либо доступно намекают) что у них зарегистрированы тысячи молодых красивых девушек ищущих спонсора, чтобы почти даром ему отдаться.

Девочкам пишут, что с помощью их площадки каждая сможет себе легко найти богатого папика в интернете в любом городе.При этом обещают что будут без проблем золотые горы и особо делать ничего не придется.

Получается девочки в качестве приманки, чтобы мужикам было кому писать и разводить в надежде что кого-то получиться развести за копейки за копейки на секс. Получается сплошной вынос мозга бесконечные переписки не о чём!

Единственный кто в этом остается в плюсе, это сайты знакомств, они себе спокойно стригут с мужиков деньги. Это регистрация бесплатная, а дальше за каждое личное сообщение надо платить, хоть и копейки но всё же, с миру по нитке - бабке рубашка!