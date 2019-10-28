Как найти папика?
Девчонки нужна Ваша помощь как опытных в этой теме. Поделитесь способом как и где можно найти папика. Мне 18 лет, стройная, блондинка, грудь тройка. Реально нравится секс, есть парень, но не хватает денег.
Самое главное для меня это чтобы никто не знал. Иначе будет мне конец. То есть анкету на сайте для меня не вариант выставлять свою.
А не проще будет без лишних сложностей просто начать работать? Даже если ты не хочешь в своём городе, можно работать за границей без проблем. В этом случае ты не обязана никому ничего, никаким папикам, всё что заработала, всё твоё. Потому что найти то можно, а потом подстраиваться не легко будет. Тем более если у тебя парень есть, устанешь совмещать.
Напиши в личку сообщение, полбщаемся. Встречи раз в неделю в гостинице, остальное обсуждаемо
Девочки, кто Вам сказал что существуют целые сайты с папиками на которых легко найти богатого спонсора девушке из любого города, на сайтах знакомств прочитали?
Тогда я вас сейчас разочарую!
Нет таких ресурсов в принципе. На самом деле это очень простая схема (если быть точнее то лохотрон), работает по следующему принципу.
На сайтах знакомств мужикам обещают (либо доступно намекают) что у них зарегистрированы тысячи молодых красивых девушек ищущих спонсора, чтобы почти даром ему отдаться.
Девочкам пишут, что с помощью их площадки каждая сможет себе легко найти богатого папика в интернете в любом городе.При этом обещают что будут без проблем золотые горы и особо делать ничего не придется.
Получается девочки в качестве приманки, чтобы мужикам было кому писать и разводить в надежде что кого-то получиться развести за копейки за копейки на секс. Получается сплошной вынос мозга бесконечные переписки не о чём!
Единственный кто в этом остается в плюсе, это сайты знакомств, они себе спокойно стригут с мужиков деньги. Это регистрация бесплатная, а дальше за каждое личное сообщение надо платить, хоть и копейки но всё же, с миру по нитке - бабке рубашка!