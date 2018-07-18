Хочу изменить парню  

О чём здесь можно рассуждать? Если хочешь, делай. Надо проще относиться к этой жизни. Тогда ты будешь получать от неё в 100 раз больше удовольствия. Когда мне было 16 лет, как и все была глупой и наивной, верила в настоящую любовь и верность. Кстати была верной своему бойфренду, от него ожидала взаимности.

Спустя пол года наших отношений, узнала случайно что любимый регулярно ставит мне рога. Ну как... В соседнем дворе жила шалава безотказная, она минет делала всем кому не лень. И он к ней кабель ходил.

Я ревнивая до ужаса, для меня это был как удар серпом по яйцам, если бы они были. Через пару дней нас пригласили на день рождение, к одной знакомой. Там я напилась как последняя сволочь и отомстила по полной. Переспала с двумя его друзьями, после чего сама же ему рассказала. В итоге, если честно, не о чём не жалею. 😆