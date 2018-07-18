Хочу изменить парню
Хочу изменить парню, мы с ним вместе 5 лет, учимся в одном институте, он меня любит, я его тоже. Мы с ним одного возраста. Недавно встретила своего первого парня, который меня лишил девственности 6 лет назад. Он старше меня на 7 лет. У меня к нему чисто физическое влечение, боюсь что бы потом не чувствовать себя виноватой перед моим МЧ. Как думаете стоит ли изменить парню разок только ради секса с другим, и продолжать потом с ним серьезные отношения?
Из моего личного опыта в том что ты хочешь изменить парню, ничего страшного нет. 90% девочек иногда изменяют. Главное делать это аккуратно что бы не оставлять следов. 😉 Важно понимать что измена это чисто для физического удовольствия, не воспринимать это как отношения. И старому бой фоенду дай понять что если он тебе присунет, это ничего ещё не значит в плане отношений.
Я тоже своему иногда изменяю... Редко правда, но метко). Сам виноват 😐 Как то захотела попробовать секс с двумя мальчиками, ради интереса, меня это возбуждало. Предложила ему он скандал устроил, я сказала что пошутила. Потом попробовала без него. Сам виноват 😆
О чём здесь можно рассуждать? Если хочешь, делай. Надо проще относиться к этой жизни. Тогда ты будешь получать от неё в 100 раз больше удовольствия. Когда мне было 16 лет, как и все была глупой и наивной, верила в настоящую любовь и верность. Кстати была верной своему бойфренду, от него ожидала взаимности.
Спустя пол года наших отношений, узнала случайно что любимый регулярно ставит мне рога. Ну как... В соседнем дворе жила шалава безотказная, она минет делала всем кому не лень. И он к ней кабель ходил.
Я ревнивая до ужаса, для меня это был как удар серпом по яйцам, если бы они были. Через пару дней нас пригласили на день рождение, к одной знакомой. Там я напилась как последняя сволочь и отомстила по полной. Переспала с двумя его друзьями, после чего сама же ему рассказала. В итоге, если честно, не о чём не жалею. 😆