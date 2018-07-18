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Хочу изменить парню
 
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Хочу изменить парню  

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sandy
 sandy
(@sandy)
Active Member
Зарегистрирован: 2 года назад
Сообщения: 9
Topic starter 18.07.2018 20:43  

Хочу изменить парню, мы с ним вместе 5 лет, учимся в одном институте, он меня любит, я его тоже. Мы с ним одного возраста. Недавно встретила своего первого парня, который меня лишил девственности 6 лет назад. Он старше меня на 7 лет. У меня к нему чисто физическое влечение, боюсь что бы потом не чувствовать себя виноватой перед моим МЧ. Как думаете стоит ли изменить парню разок только ради секса с другим, и продолжать потом с ним серьезные отношения?


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Anka
 Anka
(@anka)
Estimable Member
Зарегистрирован: 3 года назад
Сообщения: 101
19.07.2018 00:52  

Из моего личного опыта в том что ты хочешь изменить парню, ничего страшного нет. 90% девочек иногда изменяют. Главное делать это аккуратно что бы не оставлять следов.  😉  Важно понимать что измена это чисто для физического удовольствия, не воспринимать это как отношения. И старому бой фоенду дай понять что если он тебе присунет, это ничего ещё не значит в плане отношений.


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Kira
 Kira
(@kira)
Moderator
Зарегистрирован: 3 года назад
Сообщения: 207
19.07.2018 17:40  

Забей! Не воспринимай это как отношения, если сильно хочется, измени). Главное не спались.  🙂 


Альберта и anya нравиться
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anya
 anya
(@anya)
Active Member
Зарегистрирован: 4 года назад
Сообщения: 19
28.07.2018 14:55  

Изменять парню можно если очень хочется, даже нужно)) главное с умом  😉 я своему переодически изменяю, меня это даже заводит в определенной степени).


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Альберта
 Альберта
(@alberta)
Trusted Member
Зарегистрирован: 2 года назад
Сообщения: 58
30.07.2018 11:38  

Я тоже своему иногда изменяю... Редко правда, но метко). Сам виноват  😐 Как то захотела попробовать секс с двумя мальчиками, ради интереса, меня это возбуждало. Предложила ему он скандал устроил, я сказала что пошутила. Потом попробовала без него. Сам виноват  😆 


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Piramida
 Piramida
(@piramida)
New Member
Зарегистрирован: 8 месяцев назад
Сообщения: 3
29.04.2020 00:50  

О чём здесь можно рассуждать? Если хочешь, делай. Надо проще относиться к этой жизни. Тогда ты будешь получать от неё в 100 раз больше удовольствия. Когда мне было 16 лет, как и все была глупой и наивной, верила в настоящую любовь и верность. Кстати была верной своему бойфренду, от него ожидала взаимности.

Спустя пол года наших отношений, узнала случайно что любимый регулярно ставит мне рога. Ну как... В соседнем дворе жила шалава безотказная, она минет делала всем кому не лень. И он к ней кабель ходил.

Я ревнивая до ужаса, для меня это был как удар серпом по яйцам, если бы они были. Через пару дней нас пригласили на день рождение, к одной знакомой. Там я напилась как последняя сволочь и отомстила по полной. Переспала с двумя его друзьями, после чего сама же ему рассказала. В итоге, если честно, не о чём не жалею. 😆 


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