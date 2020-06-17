На махнём ру можно знакомиться за деньги?  

17.06.2020 04:32

Даже не знаю что сказать тебе по этому поводу. Спроси у тех кто писал в группе. Я так понимаю ты не ищешь легких путей? По-моему, тематические сайты в РФ есть, какой смысл усложнять себе жизнь?

Кстати последнее время наблюдаю атолин упорно продвигается именно по эскорт запросам. Думаю это не случайно он по этим запросам начал появляться в топе Yandex. Может там есть смысл попробовать?