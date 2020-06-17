На махнём ру можно знакомиться за деньги?
Девочки, кто-то пробовал снимать мужиков на сайте махнём ру? Если честно, сегодня его впервые увидела. Как я поняла он для поиска попутчиков и в основном из Москвы и Санкт-Петербурга. На сколько вероятно там найти платёжеспособных парней?
С чего ты взяла что там в принципе сниматься можно? Я аналогично первый раз слышу о нём.
Ты этот сайт знакомств имела ввиду?
Да, он наверное. На днях видела девочки в болталке обсуждали его. С их слов, я поняла что они за деньги знакомятся.
Даже не знаю что сказать тебе по этому поводу. Спроси у тех кто писал в группе. Я так понимаю ты не ищешь легких путей? По-моему, тематические сайты в РФ есть, какой смысл усложнять себе жизнь?
Кстати последнее время наблюдаю атолин упорно продвигается именно по эскорт запросам. Думаю это не случайно он по этим запросам начал появляться в топе Yandex. Может там есть смысл попробовать?