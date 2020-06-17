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На махнём ру можно знакомиться за деньги?  

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Vikusik
 Vikusik
(@vikusik)
New Member
Зарегистрирован: 14 часов назад
Сообщения: 2
17.06.2020 04:02  

Девочки, кто-то пробовал снимать мужиков на сайте махнём ру? Если честно, сегодня его впервые увидела. Как я поняла он для поиска попутчиков и в основном из Москвы и Санкт-Петербурга. На сколько вероятно там найти платёжеспособных парней?

Тема была редактированна 4 часа назад от Vikusik

Цитата
Тэги темы
сайты знакомств
Kira
 Kira
(@kira)
Moderator
Зарегистрирован: 3 года назад
Сообщения: 196
17.06.2020 04:15  

С чего ты взяла что там в принципе сниматься можно? Я аналогично первый раз слышу о нём.

Ты этот сайт знакомств имела ввиду?

Сайт махнём ру


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Проверенные проститутки Москвы предлагают интим услуги

Vikusik
 Vikusik
(@vikusik)
New Member
Зарегистрирован: 14 часов назад
Сообщения: 2
17.06.2020 04:25  

Да, он наверное. На днях видела девочки в болталке обсуждали его. С их слов, я поняла что они за деньги знакомятся.


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Kira
 Kira
(@kira)
Moderator
Зарегистрирован: 3 года назад
Сообщения: 196
17.06.2020 04:32  

Даже не знаю что сказать тебе по этому поводу. Спроси у тех кто писал в группе. Я так понимаю ты не ищешь легких путей? По-моему, тематические сайты в РФ есть, какой смысл усложнять себе жизнь?

Кстати последнее время наблюдаю атолин упорно продвигается именно по эскорт запросам. Думаю это не случайно он по этим запросам начал появляться в топе Yandex. Может там есть смысл попробовать?


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Проверенные проститутки Москвы предлагают интим услуги

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Недавно просмотрено пользователями: Kira 45 минут назад.

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