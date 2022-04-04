Можно ли заниматься сексом во время месячных?

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Привет, недавно в теме, посоветуйте можно ли заниматься любовью во время месячных? Если да, тогда как правильно это сделать. Клиенту не стоит говорить за эти дни, он не спалит?
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