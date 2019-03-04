[Закреплено] Вебкам работа
Здесь обсуждается работа вебкам моделью в онлайн чате и все прочие обсуждения общего характера. В том числе сотрудничество с webcam студиями. Навела порядок, собрав по форуму все тематические беседы и вопросы, объединив в одном месте.
Для удобства и порядка создала отдельно основной вебкам форум, на этом сайте. По этому, убедительная просьба, вся удалённая работа для девушек в онлайне, обговаривается в этом разделе. В этой ветке, общее обсуждение в целом про веб чат. В главном разделе, по ссылке указанной выше, добавлены остальные под форумы. Там можно найти или создать отдельно обсуждение для любой значимой темы которая относится к webcam бизнесу.
Коротко о главном. Этот форум 1000% объективен и нейтрален. Понимаю, что многие из читающих не глупые и прекрасно понимают что подобные ресурсы создают, как правило, заинтересованные вебкам студии. Мы исключение. Во-первых: изначально здесь обсуждалась только работа в эскорте, во всех городах и странах. Потом девочки начали создавать и общаться про что угодно, в том числе об этом. По этому, можешь быть на 100% уверена что каждое сообщение будет непоколебимо находится здесь.
Кроме того, если у тебя есть интересная история о твоём к примеру негативном опыте работы в веб кам студии, можешь рассказать её здесь. Все объективные отзывы о работе вебкам моделью, будут безоговорочно находится здесь. За исключением fake положительных или негативных историй заведомо написанных с целью само пиара или дискриминации конкурентов.
Прежде меня никогда не интересовала работа моделью в онлайн чате. Из моего личного опыта, пришла к выводу что эскорт за границей персонально для меня больше по душе. Да приходиться потрахаться, но и доходы другие... Суть не в этом.
Почему меня заинтересовала вебкам работа в чате.
На данный момент нахожусь в туре Голландии с агентством, они мне как дополнительный доход предложили работать на вебкаме. Отзыв о агентстве и почему сейчас в Европе с работой не супер писала здесь https://www.russpuss.ru/agentstva/abver-evropa-79811467596/. Пока что не ответила, сказала подумаю. Честно сказать, я больше «ЗА» чем «НЕТ».
Вопрос к бывалым, если можно коротко напишите основные плюсы и минусы вебкам работы. Далее вопрос для знатоков. 🙂
Помогает ли работа веб моделью для эскорта?
Суть предложенного мне: сайт(ы) где на которых стоит моя анкета эскортницы непосредственно взаимосвязаны с сайтами вебкам чата. То есть, каждый желающий потенциальный клиент как к эскортнице может зайти посмотреть на меня online. Разумеется там пара минут бесплатно даётся потом платно. Теперь вопросы:
- Как Вы думаете клиенты которые ходят к эскорту заняться сексом в живую и клиенты webcam чата это разные люди?
- Возможен ли вариант что потенциальный клиент который может / одет прийти потрахаться (мой заработок 200-350€ час). Вместо этого зайдёт ко мне пообщаться в онлайн чате, потратит 30-70€ за 15-30 мин, подрочит и всё.
Меня больше всего второй вопрос волнует. 🙄 Не хотелось бы терять реальные деньги и работу. Напишите кто ранее совмещал удаленную работу в онлайн чате и эскорт. Допускаю что таких не мало, потому что на многих рекламных эскорт сайтах давно предлагают работу вебкам моделью как дополнительный доход.
Слушайте получила какую-то рассылку в телеграмм, что то вроде: «требуются вебкам модели»... Я уже спросила отзывы о работе в онлайн чате с ними в главном форме здесь.
Самый важный вопрос который задают все кто не знает как работать вебмоделью. это сколько получают модели видео чата. Из того что я нашла в интернете конкретного ответа на вопрос нет. Зачастую на сайтах где предлагается работа в вебкам студии, пишут что заработок вебкам модели - 1000€ минимальный за месяц.
Кто знает где можно узнать или у кого более детальные и точные условия работы на вэбкаме?
Еще интересует сколько приносит онлайн работа в чате для девушек которые не раздеваются полностью. И конечно же само собой вебкам модель если не будет исполнять соло с игрушками и без секса. Какие реальные заработки если работа в вебчате основана и подразумевает исключительно общение с мужчинами.
@miranda19 Недавно была нужна работа в веб кам студии, искала разные отзывы о работе вебкам, отзывы о студиях. Ничего стоящего по отзывам не нашла. Из того что мне предложили самые лучшие условия работы на вебкаме:
За одну минуту в привате могу поставить ценник от 1.99$ до 9.99$ на одном из сайтов. Или же от 10 до 60 кредитов (курс рубля к кредиту 1:1) на втором сайте. У меня как новенькой модели стоит 1.99$ и 20-30 кредитов. На валютный счёт в долларах не полностью заходит на мо счёт.
- Сначала 30% от заработка, после того как я заработала 100$ на моём счету ставка возрастает до 35%.
- После того как я заработаю 200%, ставка подымется до 40%.
- И так ставка подымается до 65%.
Недостаток в том что каждые две недели счётчик обнуляется. Весь доход делится со студией 50% на 50%.
Тоже интересна эта тема, раньше никогда не работала в этой теме. Девочки а работа в вебстудии это удалённая работа в чате (сидеть дома), или обязательно находиться в студии? Если я хочу работать только с иностранцами, это возможно? И вообще сейчас реально заработать приличную сумму онлайн моделью?
@vesta я пробовала как-то совмещать тур и сидеть в чате. Ощущения остались неоднозначные.) В первую очередь у тебя самой должен быть интерес общаться в чате. Последний раз когда ездила (неделю назад вернулась), впервые попробовала. Именно моя удалённая работа онлайн особой прибыли мне принесла. Примерно за 10-12 дней 400-500 евро заработала. Точно не помню.
Учитывая что я впервые себя испытала как веб модель, думаю не плохо. Это может быть как дополнительная подработка к эскорту, если основная работа слабо идёт. Заодно таким образом время убиваю в чате, пока нахожусь в ожидании реальных клиентов.
Я бы не сказала что из-за вэбкама теряются наши реальные клиенты. В основном это разные люди. У них цели разные, одним нужно подрочить или поболтать, другим (нашим) нужно потрахаться). Если у тебя слабый тур, при желании можешь попробовать, время скоротать, развлечь себя любимую.)
Всем добрый день. Мы вебкам студия HoneyBunny и сейчас попробуем ответить на Ваши вопросы. Физическое присутствие в студии не обязательно. С нами возможна удаленная работа для девушек из любых городов Украины и России. С одной стороны нам даже выгоднее такой дистанционный вариант сотрудничества. По этому, в этом случае % от дохода девушки будет больше. К сожалению, предсказать сколько зарабатывает модель в онлайн чате, невозможно. Скажу по секрету, в первую очередь заработок зависит непосредственно от модели.
Сайты для вебкама моделей можно условно разделить на два типа:
- Ресурсы на которых общение происходит в приватном веб чате. Как правило, в начале они устанавливают пробный период (в общей сложности 20-25 часов) длительность которого устанавливают владельцы площадки. Здесь осуществляется поминутная тарификация. Начинающие модели во время вышеупомянутого периода, зарабатывают от 0.99$ в минуту. Но обычно используют хитрость, чтобы это тест время скорее прошло’ ставку подумают от 2-10$ в минуту приварной беседы.
- Сайты где нет поминутной тарификации. В этом случае перед моделью стоит задача получить от мужчин максимум вознаграждения. Которое выражается в перечислении на Ваш баланс токены / кредиты (условная единица расчета). Обычно пользователи отправляют их в качестве благодарности за приятное общение. Таким образом выражая свой восторг тобой. Иди предварительно оплачивают по твоему усмотрению за определенную услугу. К примеру: подобной услугой может быть начиная от банального танца, стриптиз разной степени разврата. Кроме того, это может быть какое угодно эротическое шоу в онлайн чате, различной степени откровенности. По этому, стоимость общения зависит пропорционально от пожеланий пользователя. На сайтах такого типа, девушки часто задают «цели». К примеру, по собственному усмотрению модель задаёт планку — 500 токенов. Как только её баланс достигает установленной суммы, она снимает с себя заранее обещанную вещь.
Стоит отметить, оба вышеуказанные варианта в равной степени позволяют заработать много денег девушке. На котором из них остановится выбор, зависит индивидуально от персональных предпочтений каждой отдельно.
НА СКОЛЬКО ОТКРОВЕННЫЕ УСЛУГИ ПОДРАЗУМЕВАЕТ РАБОТА ВЕБКАМ МОДЕЛЬЮ
На самом деле моделям вообще не обязательно раздеваться, мастурбировать или заниматься сексом перед веб камерой. Если вы можете завлекать людей только разговором, флиртом, своим шармом и кокетством, то так тоже можно заработать (особенно на сайтах первого типа). Конечно, если раздеваться и не только на камеру заработок будет выше, но стоит помнить, что многие подписчики приходят не только ради этого, а также ради флирта и общения. Заработок модели в студии 50% на 50% это довольно средние условия. Мы например предлагаем моделям большие проценты, которые растут вместе с ростом заработка модели. Для моделей работающих на студии от 50% (в самом начале, многие его переходят уже за неделю работы) до 70%, при работе на удаленной основе мы предлагаем моделям от 70% до 90%. Вроде на все ответили, если что пропустили или у Вас остались еще вопросы, то смело спрашивайте здесь или отправь личное сообщение:
контакты:
Telegram: https://tlg.name/HBStudioSPb
@kira @vesta @miranda19 @svetka @chiribim @kyzina
Еще был вопрос про иностранцев. На любых вебкам сайтах можно поставить любую страну в игнор. То есть если Вы поставить в игнор все страны кроме Европы, то соответсвенно видеть Вас и общаться с Вами будут только иностранцы.
Также про личные встречи с мемберами. На многих сайтах запрещено давать мемберам личные контакты/сайты/телефоны и т.д. А также рекламировать эскорт услуги. Запрещено реально, банят только так, лучше даже не пробовать. Серьезно. Забанят и денег, которые у Вас были на сайте, Вы не увидите. А выводить их с сайтов можно раз в 1-2 недели. Можно довольно много потерять. Некоторые сайты разрешают ставить ссылки на свой инстаграм в своем профиле, там никто не мешает общаться и назначать встречи.
Привет! Можете посоветовать сайты для работы по вебке? Может дома самой так можно работать и никому процент не отдавать?
Требуются девушки для общения в пределах социальной сети.
Условия:
1. Размещаете свою анкету на нашем сайте;
2. Общаетесь с пользователями (видеочат+переписка);
3. Получаете деньги.
Выплаты еженедельные!!!
https://mynewpartnerdate.com
О да как супер! Все студии обманывают моделей, а когда девочки хотят уйти тогда отбирают их аккаунт. Потом начинают угрожать тем что заблокируют твой СНИЛС. После чего не возможно зарегистрироваться самостоятельно вебкам моделью..Я лично четыре года самостоятельно работаю в чате при этом отлично зарабатываю. По этому, советую всем начинающим, даже не начинайте работать в webcam студии. Начинайте сразу сами по себе.
Минутку, это ты высказала именно про студию huney-bunny? Это они так с девочками поступают? Или это ты просто психанула и высказала своё мнение в целом о студиях? Если есть чем подтверждать, напиши пусть все знают. Я думаю если доказательства, напишем Алёне пусть их в грабли добавит.
Мне не приходилось работать в чате. Но убеждена что суть идентична что и в эскорте. Агенты наглеют и качают права ровно на столько, на сколько позволяет девочка. Они как собаки, сразу потихоньку лают, но стоит им увидеть что страх, лай усилится. Если постоянно боятся и пятится назад, могут и укусить. Но стоит уверено в начале дать уверенный отрицательный ответ, продемонстрировав что ты имела в виду их угрозы. Добавив что в случае чего последует незамедлительная ответная реакция, уверена на 99% их моментально попустит.
Если хочешь в этой жизни чего-то достичь и не стать жертвой, надо отстаивать свою точку зрения. Когда мне было 18-20 лет, меня тоже много смогли нагреть. Но с возрастом получаешь драгоценный опыт и многое начинаешь понимать. Когда-то давно, я боялась в серьез одну контору, реально оторванные сутенёры были. Пока однажды, этих деятелей не задержала полиция.
В то время когда я отрицала и не давала показаний, боялась последствий, они как оказалось, строчили чистосердечные признания. На тот момент для меня был поразительно наблюдать когда они чуть ли не со слезами, просили и во всём сознавалась. Прямо такие зайчики были... После того, вспомнила уроки биологии и поняла что они не далеко от меня поднялись в пищевой цепочке. Не думаю что вебкам бизнес и его участники имеют другой менталитет.