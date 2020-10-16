16.10.2020 02:21

Кто только не даёт советы в интернете как себя вести с проституткой... Здесь мы сами напишем свою точку зрения. Что упустила, добавят другие.

Мужчины по-разному относятся к проституткам. Да и девки иногда сами портят репутацию всему «коллективу». Выглядят и ведут себя ужасно, работают плохо.

Но давайте договоримся: сегодня говорим о красивых и ухоженных путанах, которые знают своё дело.

Вы можете сколько угодно осуждать моральные принципы и всё такое, но одно я знаю точно: у каждого мужчины есть интерес к любви за деньги. А ещё я знаю, что многие альфа самцы, рассказывающие о своих сексуальных мега-подвигах и предстающие в образе повелителя шалав, стесняются вызвать девочку и на самом деле ни разу этого не делали. Я не осуждаю.

И даже помогу преодолеть страхи и сомнения.

Этот пост для тех, кто:

Никогда не обращался к проститутке, но хотел бы попробовать.

Был не удачный опыт общения с путанами.

Хочет чтобы визит к жрице любви принёс максимум удовольствия

Вам просто надо знать, что можно делать, а чего не следует. И будет вам счастье.

В первую очередь необходимо понимать что перед вами человек.

Во-первых, осознайте и примите тот факт, что проститутка — не вещь. Она — женщина. И обращаться нужно с ней как с женщиной, то есть как минимум уважать её и вести себя адекватно. Это вам же на благо: взаимное уважение и вежливость ведут к крутому сексу. А за свинство вам могут просто отказать в услуге, не возвращая деньги. Только следуя этому принципу можно понять как вести себя с проституткой чтобы получить от встречи только наслаждение.

КАК ЗВАЛИ ТВОЮ БАБУШКУ?

Если вы хотите провести вечер, слушая выдуманные истории, спросите что-нибудь личное: а откуда ты, как тебя по-настоящему зовут, почему работаешь проституткой и т.д.

Но если вы пришли за сексом и лаской - даже не думайте обо всех этих вещах. Разве вы не понимаете, что сами разрушаете волшебство встречи??

Говорите о чем-то отвлечённом, приятном и лёгком. Импровизация У любой проститутки есть четкий прайс, а также есть вещи, которые она не делает. И об этом всем нужно узнавать и договариваться заранее.

Если по ходу пьесы вдруг вам захотелось ещё и анальный секс, а вы оплатили только стандарт, не надо скулить и упрашивать переиграть. Истории типа «Я доплачу» - бесят. Может девушка вообще аналом не занимается. А вы ещё на этапе выбора могли это узнать и не получили бы разочарования.

ПОЦЕЛУИ

Об этом тоже надо узнавать заранее. Некоторые девочки не целуются. А если для вас это важно, то в процессе может возникнуть неприятное чувство, что вам не додали. Если вы сами из тех, кто не приемлет поцелуи без любви — оговорите это в начале, чтобы не создавать неловких ситуаций. Пусть секс пройдёт гладко

ГИГИЕНА

Ребята, уважайте себя. Обязательно примите душ перед сексом. Даже есть вы мылись утром или прям перед выходом из дома. Можете просто формально освежиться, но не игнорируйте поход в душ.

Я ЗАПЛАТИЛ — МНЕ ВСЕ МОЖНО!

Если вы так реально думаете, то вам не к проститутке, а к врачу. Времена рабства прошли. Если вы обратились за услугой к проститутке и заплатили за секс, это не значит, что можно игнорировать ее потребности и причинять дискомфорт. Вы же парикмахерше руки не заламываете?!

А ПОГОВОРИТЬ?

Да, малыш, можно и поболтать. Но ты разве за это платил?... Многие мужчины чувствуют неловкость и пытаются «решить проблему» ситуацию разговорами. Не стоит этого делать. Мы оба понимаем, зачем находимся в этой комнате. Ни к чему делать вид, что у нас свидание.

«ЗВЁЗДОЧКИ»

Никто не любит, когда мужчина вообще не двигается во время секса. С такими очень сложно. Если серьезно, половина мужчин просто лежит в позе звездочки, иногда кладут руки за голову. И больше ничего не происходит.

Возможно, они считают — я устал, я хочу заплатить деньги и отдохнуть. Но вы ставите проститутку в такое положение, что она должна выдумывать: как бы дитятко развлечь.

Если хотите круто провести время — поучаствуйте в процессе.

Я ВИДЕЛ ТАКОЕ В ПОРНО

Ребята, порно — это постановка ради красивой картинки. Если вы что-то там увидели — не повторяйте. Вам не будет самим комфортно. На самом деле, женщины умеют быть очень благодарными за корректное и вежливое отношение к ним. Вы сможете оценить такую благодарность этой страстной ночью.

Надеюсь моя инструкция будет полезна и многие изучив эти рекомендации поняли как себя вести с проституткой.