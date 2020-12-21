Kievlady.com  

На лоха сайт. Во всяком случае двести баксов в месяц он 100% не стоит. Кроме меня, там ставили рекламу еще 4 моих знакомых, в разное время года, и все как одна плевались. В лучшем случае там 20% клиентов так себе, но с ними хоть есть перспектива встретится.

Остальные 80% из этого kievlady откровенные дрочеры которые даже не планируют встречаться. Это единственный сайт где у меня не просто минус был, а еще мешал работать.

Я не знаю где они продвигаются, но подавляющее количество не просто дрочеры-динамщики, а тупо срывали день за днем. Назначают встречи и не приходят массово. Плюс эти длинные не о чём переписки и мозговой штурм 24/7 нон стоп.

Сразу думала сутенеры дрочат меня, потом только сняла анкету из киевледи, тишина, никто не выносит мозг. Опять вернула обратно, и снова эта же нервотрепка. Потом убрала рекламу от туда, и опять тишина, после этого больше там не рекламировалась.