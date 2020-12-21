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Шо оно такое - iwai...
 
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Шо оно такое - iwait biz? Работа там есть?  

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chunya
 chunya
(@chunya)
New Member
Зарегистрирован: 3 дня назад
Сообщения: 2
Topic starter 21.12.2020 02:01  

Девочки, ивейт или как оно правильно, короче сайт iwait biz что это за богадельня? Не могу понять агенство или реклама. И кто такие, стоит связываться?


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Poshloonovsenaher
 Poshloonovsenaher
(@poshloonovsenaher)
Active Member
Зарегистрирован: 2 дня назад
Сообщения: 5
22.12.2020 08:48  

iwait biz - это эскорт помойка города Киев №1. Агентство созданное по-моему тремя колхозницами которые раньше сами где-то на окружной стояли. Потом отсосали операм и понесло их не по детски.

Точное количество не скажу, но знаю что их там несколько. Не советую связываться, так как они много раз были замечены в порочащих связях. При чем не только девочек сливали ментам, а и клиентов. Так что с ними уже почти никто не работает.

Мужики окончательно поняли ху из ху, когда в Лыбидь типа случайно приняла полиция и клиента на деньги посчитали. До этого два раза думали что совпадение.


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