Работа во Франции
Работа в Париже
Эскорт в Италии
Работа для девушек за границей
Швеция

Форумы
Россия | обсуждение
Россия
Сайты в РФ
Juliadates сom — по...
 
Notifications

Как стать эскортницей

Juliadates сom — полный зашквар!  

    Последнее сообщение
  RSS

vesta
 vesta
(@vesta)
Active Member
Зарегистрирован: 2 года назад
Сообщения: 16
28.02.2020 03:24  

Только что увидела чей JULIADATES и чуть со стула не упала. Оказывается этот сайт знакомств создали дрочеры из РШ. И даже рекламируют открыто на своём канале. Интересно, на что они рассчитывают и какие девочки будут создавать анкеты там после этого?

Отзыв про сайт знакомств JuliaDates com

Надо быть неадекватной чтобы там искать спонсоров и в принципе заводить знакомства. Все данные тут же выставят на своём канале в качестве эскортницы.

This topic was modified 2 часа назад by admin
This topic was modified 2 часа назад 2 times by vesta

Цитата
Тэги темы
рынок шкур сайты знакомств отзывы о сайтах
Kira
 Kira
(@kira)
Moderator
Зарегистрирован: 3 года назад
Сообщения: 181
28.02.2020 03:46  

Не слышала никогда ранее о нём, наверное недавно создали. Только не поняла с чего ты взяла что ресурс принадлежит этим дебилам? Если ты там зарегистрирована, что мешает удалить анкету и забыть о них?


ОтветитьЦитата
vesta
 vesta
(@vesta)
Active Member
Зарегистрирован: 2 года назад
Сообщения: 16
28.02.2020 03:59  

Да, относительно недавно появился, после хайпа по телевизору решили себе сайт создать. В смысле с чего я взяла что это их? А ну да, на рисунке не видно что где эта реклама. Обрезала, потому что не могла загрузить фотографию из-за большого размера. Вот, даже специально уменьшила чтоб во всей красе было видно.

Правда про Julia Dates

Да, у меня там есть профайл, точнее был. Пол часа назад удалила. Сразу как об этом узнала. Что и другим советую.


ОтветитьЦитата
Kira
 Kira
(@kira)
Moderator
Зарегистрирован: 3 года назад
Сообщения: 181
28.02.2020 04:58  

Не весели. Где эти умственно отсталые, а где сайты знакомств. 🤣 🤣 🤣 Они еле канал в телеграмм создали и чудом повезло в ящик попали. А так бы никто о них не узнал. Уверена на 99.9% что это на правах рекламы добавили. Этим хоть чёрта лысого рекламировать лишь бы на пиво дали.

Но соглашусь с тобой в том что там не лучшая площадка для продвижения в подобной сфере. Я бы на месте jula dates 10-й дорогой обходила такое место. Не удивлюсь если это конкуренты пакость сделали.


ОтветитьЦитата
  All forum topics
  Previous Topic
Тэги темы:  рынок шкур (1), сайты знакомств (1), отзывы о сайтах (1),

Recently viewed by users: Kira 11 минут назад, vesta 19 минут назад.