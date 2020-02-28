Juliadates сom — полный зашквар!  

Только что увидела чей JULIADATES и чуть со стула не упала. Оказывается этот сайт знакомств создали дрочеры из РШ. И даже рекламируют открыто на своём канале. Интересно, на что они рассчитывают и какие девочки будут создавать анкеты там после этого?

Надо быть неадекватной чтобы там искать спонсоров и в принципе заводить знакомства. Все данные тут же выставят на своём канале в качестве эскортницы.