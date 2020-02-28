Juliadates сom — полный зашквар!
Только что увидела чей JULIADATES и чуть со стула не упала. Оказывается этот сайт знакомств создали дрочеры из РШ. И даже рекламируют открыто на своём канале. Интересно, на что они рассчитывают и какие девочки будут создавать анкеты там после этого?
Надо быть неадекватной чтобы там искать спонсоров и в принципе заводить знакомства. Все данные тут же выставят на своём канале в качестве эскортницы.
Да, относительно недавно появился, после хайпа по телевизору решили себе сайт создать. В смысле с чего я взяла что это их? А ну да, на рисунке не видно что где эта реклама. Обрезала, потому что не могла загрузить фотографию из-за большого размера. Вот, даже специально уменьшила чтоб во всей красе было видно.
Да, у меня там есть профайл, точнее был. Пол часа назад удалила. Сразу как об этом узнала. Что и другим советую.
Не весели. Где эти умственно отсталые, а где сайты знакомств. 🤣 🤣 🤣 Они еле канал в телеграмм создали и чудом повезло в ящик попали. А так бы никто о них не узнал. Уверена на 99.9% что это на правах рекламы добавили. Этим хоть чёрта лысого рекламировать лишь бы на пиво дали.
Но соглашусь с тобой в том что там не лучшая площадка для продвижения в подобной сфере. Я бы на месте jula dates 10-й дорогой обходила такое место. Не удивлюсь если это конкуренты пакость сделали.