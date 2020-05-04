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Kira
 Kira
(@kira)
Moderator
Зарегистрирован: 3 года назад
Сообщения: 193
04.05.2020 10:41  

В рамках реформирования форума навожу глобальный порядок. Мною было обнаружено около 20 объявлений с высокооплачиваемой работой девушкам, город Краснодар в сфере досуга. Пришлось эскорт работу и прочие коммерческие сообщения коммерческие удалить. А тему решила оставить, вдруг придётся что-то важное сообщить. Или отзыв кто-то напишет.

Кстати никогда не бывала в этих краях. Как гласит Wikipedia до 1920 года город назывался — Екатеринодар. Тем кто не в курсе проведу краткий курс, поделюсь важной информацией.

  • Основан: 1793 г.
  • Построен: 1867 г.
  • Население: 932 629 человека (данные за 2020 год).

Со школьной программы припоминала, вроде небольшой населенный пункт. Потом заставили засомневаться публикации в которых предлагалась работа эскорт в Краснодаре. Несоизмеримое соотношение получается.

Эскорт услуги Краснодара

Потом увидела географическое расположение на Черноморском побережье Юга России, решила что это курорт. Соответственно, во время туристического сезона можно отлично заработать. К моему стыду, версия оказалась ошибочной. Чёрное море находится в 120 километрах. Следовательно, туристическая схема заработка отпадает. По этому, буду продолжать теряться в догадках.

Оставлю вопрос открытым пусть лучше расскажут кто владеет ситуацией. Имею в виду про эскорт в Краснодаре и местную специфику.

Работа для девушек в Краснодаре

Тема была редактированна 5 часов назад от Kira
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Тэги темы
эскорт
Kira
 Kira
(@kira)
Moderator
Зарегистрирован: 3 года назад
Сообщения: 193
12.05.2020 21:28  

За счёт чего зарабатывают, пусть рассказывают местные агентства или индивидуалки. Потому что, в первом сообщении писала что, перепутала. Мне кажется что любителям сезонного заработка, эскорт в Сочи будет жирнее. Ибо я понятия не имею.

Хотя посмотрела в Google фотки, визуально красиво выглядит. Красивый вид оказался для меня неожиданным, честно говоря.

Почему-то думала, там какие-то мраки. А оказалось очень даже красиво.

Пока изучала подробно, где это и что к чему, перепутала с ним Красноярск, там где чёрное небо. Плюс видео классное нашла.

Как найти работу девушке в Краснодаре

По существу могу поделиться двумя «рыбными местами» где можно найти актуальные предложения агентов.

  1. На комсомолке ворк, здесь можно посмотреть.
  2. Или телеграмм эскорт группы проверь.

Первый: уклон сделан на количество, а не качество. Кто угодно может там размесить бесплатно объявление.

Второй: там есть разные площадки, на каждой свой уровень надёжности менеджеров.

Моя точка зрения: необходимо предельно внимательно изучать личности и условия на таком локальном уровне.

В равной степени как в Украине, так и в провинциях РФ до этих пор существуют как вид — сутенёры-дикари. Пострадать от подобных элементарно легко и быстро, в особенности если недавно в теме.

Найти объявление в котором предлагается «высокооплачиваемая работа для девушек в Краснодаре в сфере досуга», труда не составит. Yandex предложит сотни вариантов на выбор. Как правило, не более 10% из них оказываются безопасны. В лучшем случае на рынок шкур залетишь. Вероятность худшего развития событий, без ограничений.

Главное не торопись соглашаться на первое попавшееся предложение!

Не поленись потратить пару часов времен и поройся изучить разные варианты. Плюс настоятельно советую почитать эту тему на форуме отзывы и советы как найти без лишних проблем адекватное эскорт агентство.


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