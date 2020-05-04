04.05.2020 10:41

В рамках реформирования форума навожу глобальный порядок. Мною было обнаружено около 20 объявлений с высокооплачиваемой работой девушкам, город Краснодар в сфере досуга. Пришлось эскорт работу и прочие коммерческие сообщения коммерческие удалить. А тему решила оставить, вдруг придётся что-то важное сообщить. Или отзыв кто-то напишет.

Кстати никогда не бывала в этих краях. Как гласит Wikipedia до 1920 года город назывался — Екатеринодар. Тем кто не в курсе проведу краткий курс, поделюсь важной информацией.

Основан: 1793 г.

Построен: 1867 г.

Население: 932 629 человека (данные за 2020 год).

Со школьной программы припоминала, вроде небольшой населенный пункт. Потом заставили засомневаться публикации в которых предлагалась работа эскорт в Краснодаре. Несоизмеримое соотношение получается.

Эскорт услуги Краснодара

Потом увидела географическое расположение на Черноморском побережье Юга России, решила что это курорт. Соответственно, во время туристического сезона можно отлично заработать. К моему стыду, версия оказалась ошибочной. Чёрное море находится в 120 километрах. Следовательно, туристическая схема заработка отпадает. По этому, буду продолжать теряться в догадках.

Оставлю вопрос открытым пусть лучше расскажут кто владеет ситуацией. Имею в виду про эскорт в Краснодаре и местную специфику.