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Германия

 
Европа 🇪🇺
6 Записи
4 Пользователи
0 Likes
2,122 Просмотров
Maka
 Maka
(@maka)
Active Member Зарегестрированые
Зарегистрирован: 5 лет назад
Записи: 6
Создатель темы 28.08.2018 22:04  

Кто знает на сколько выгодна, безопасна работа для девушек в Германии? Какие цены? Больше всего интересует нет ли проблем с полицией. Я читала что эскорт в Германии легален, это хорошо или наоборот плохо? В какие городах работа лучше Берлин? Что будет если полиция поймает? Германия вроде богатая страна, но как обстоит работа в эскорте у немцев информации не могу найти.


   
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 Cristina
(@cristina)
Active Member Зарегестрированые
Зарегистрирован: 5 лет назад
Записи: 9
30.08.2018 01:25  

Работала там 2 года назад , очень много проверок было Много знакомых туда уже не ездит Депортацию дают если ловят 


   
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Maka
 Maka
(@maka)
Active Member Зарегестрированые
Зарегистрирован: 5 лет назад
Записи: 6
Создатель темы 30.08.2018 05:53  
От: Cristina

Работала там 2 года назад , очень много проверок было Много знакомых туда уже не ездит Депортацию дают если ловят 

Печалька... А вообще как по зароботкам? И как клиенты?


   
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 Cristina
(@cristina)
Active Member Зарегестрированые
Зарегистрирован: 5 лет назад
Записи: 9
30.08.2018 19:35  

Не знаю как сейчас там 


   
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Кира
 Кира
(@kira)
Reputable Member Moderator
Зарегистрирован: 6 лет назад
Записи: 209
06.03.2019 00:22  

Кто знает найти эскорт агентство в Германии, помогите девочке.

Девочки, помогите.
Очень нужны номера Сандры или Стефана по Берлину?
Я дура потеряла 😭 
Плиз напишите в личку.

В личку ей по ссылке пишите в телеграмм: https://t.me/escort_rabota/17410


   
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 v21079
(@v21079)
New Member Зарегестрированые
Зарегистрирован: 4 года назад
Записи: 1
28.11.2019 03:56  

В Дюсселдорфе хорошее агентство +491749160383 (вацап )  но там только до 30 лет берут.Это лучше чем в Берлине работать,Ну и с Турцией если сравнивать то конечно заработки в три раза выше.


   
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Недавно просмотрено пользователями: Maka 36 минут назад.