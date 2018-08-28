Германия
Кто знает на сколько выгодна, безопасна работа для девушек в Германии? Какие цены? Больше всего интересует нет ли проблем с полицией. Я читала что эскорт в Германии легален, это хорошо или наоборот плохо? В какие городах работа лучше Берлин? Что будет если полиция поймает? Германия вроде богатая страна, но как обстоит работа в эскорте у немцев информации не могу найти.
Работала там 2 года назад , очень много проверок было Много знакомых туда уже не ездит Депортацию дают если ловят
Работала там 2 года назад , очень много проверок было Много знакомых туда уже не ездит Депортацию дают если ловят
Печалька... А вообще как по зароботкам? И как клиенты?
Не знаю как сейчас там
Кто знает найти эскорт агентство в Германии, помогите девочке.
Девочки, помогите.
Очень нужны номера Сандры или Стефана по Берлину?
Я дура потеряла 😭
Плиз напишите в личку.
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В Дюсселдорфе хорошее агентство +491749160383 (вацап ) но там только до 30 лет берут.Это лучше чем в Берлине работать,Ну и с Турцией если сравнивать то конечно заработки в три раза выше.