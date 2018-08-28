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Кто знает на сколько выгодна, безопасна работа для девушек в Германии? Какие цены? Больше всего интересует нет ли проблем с полицией. Я читала что эскорт в Германии легален, это хорошо или наоборот плохо? В какие городах работа лучше Берлин? Что будет если полиция поймает? Германия вроде богатая страна, но как обстоит работа в эскорте у немцев информации не могу найти.