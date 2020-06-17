Swing zone com клиентов найти можно на свинг зона?  

я не пробовала, но мне кажется шансов мало там кого-то за деньги снять. За всё время у меня только два раза была работа с этой темы. И то, это постоянный клиент отвалил хорошо денег чтобы пойти со мной на эту движуху закрытого типа. Мне надо было изображать его жену и трахаться с другими. 😆

Тем более в теме про МЖМ, сами жалуются что третьего найти не могут.