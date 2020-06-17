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Swing zone com клиентов найти можно на свинг зона?
Topic starter 17.06.2020 07:46
Подскажите, кто-то из Вас работает на swing zone com? Или там возможно знакомство только бесплатно для свингеров по интересов. Будет полезны любые отзывы про сайт свинг зона или подскажите аналоги где можно не только чтоб меня трахали, но и заработать.
Альберта нравиться
16.12.2020 03:59
я не пробовала, но мне кажется шансов мало там кого-то за деньги снять. За всё время у меня только два раза была работа с этой темы. И то, это постоянный клиент отвалил хорошо денег чтобы пойти со мной на эту движуху закрытого типа. Мне надо было изображать его жену и трахаться с другими. 😆
Тем более в теме про МЖМ, сами жалуются что третьего найти не могут.